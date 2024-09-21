超噁！住戶「高空拋屎」砸鄰居窗 整棟樓被迫驗DNA抓兇手

中國大陸江蘇昆山印象花園小區發生「高空拋屎」事件，物管公司為查找出「罪魁禍首」，要求全樓住戶驗DNA配合調查，引發廣泛關注。物管公司周五（9月20日）回應指，轄區警方已經介入調查，目前還未找到肇事者。

據《大皖新聞》報導，印象花園小區發生「高空拋屎」事件後，一則物管公司發出的通知，連日來在網絡中流傳。通知內容指，「接吳淞江派出所要求，印象花園36棟一單元高空拋大便，砸至101戶窗戶上和家裡，該戶業主已報警處理，警察已採集大便樣本檢測DNA。現應警方要求，請36棟一單元住戶前往吳淞江派出所檢測DNA，配合調查。」

對此，該小區物管公司相關負責人證實，這則檢測DNA的通知確實是物管所發，事件發生在周二（9月17日）白天，目前轄區警方已經介入，正在調查中，還沒有查到肇事者。

上述負責人又指，物管公司也在全力配合調查，此前物管方面也通過多方式在小區內開展了禁止高空拋物的宣傳，接下來會加大宣傳力度。

印象花園小區所屬的昆山市亭林城市管理辦事處表示，該小區總共有9000多戶，人口多、人員複雜，尚不清楚具體情況，接下來將進行核實。

新聞一出，引起不少大陸網友討論，「太惡劣了」、「做人有點素質和底線吧」、「如果被縱容姑息，明天說不定扔下來什麽別的東西」、「不知道查出來後，這個拋屎人還有臉住在這個小區嗎？ ​」、「高處拋屎，不僅構成高空拋物罪，拿屎扔人這種行為具有侮辱性質，侵犯了他人的尊嚴和人格」。

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文章授權轉載自《香港01》