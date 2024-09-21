國小數學題難倒眾人！「上4樓用12分鐘、到8樓要多久？」網友全答錯

簡單的國小數學題，卻意外難倒眾人！一名網友分享，題目問及「爺爺上4樓用12分鐘，那上8樓會花幾分鐘？」，許多人答「24分鐘」均為錯誤答案，解答曝光後，讓她直言「挺無語的」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」貼出一道小學二年級的數學題目，內容是「爺爺上4樓用12分鐘，那上8樓會花幾分鐘？」，特別的是，這道題目還特別註明「易錯題」，原PO也表示「不能想得太簡單，但是也沒那麼復雜」。

貼文一出後，許多網友都認為「8是4的2倍」，所以「上4樓花12分鐘，爬到8樓就是24分鐘」，不過「24分鐘」並非正確答案，因為從一樓開始走，上到4樓等於只爬了3層樓，平均走一層樓要4分鐘，上8樓要爬7層，總共需花費28分鐘。

正解曝光後，不少網友都笑稱「爺爺應該會越來越喘才對，沒道理是28分鐘」、「答案是30秒吧，爺爺根本沒力爬到8樓，所以直接搭電梯」、「無法衡量，因為實務上不可能每樓用一樣時間，越往上越沒力、越慢」、「想問一下爺爺幾歲、身體健康嗎？有沒有任何慢性疾病呢？手腳方便嗎？」。