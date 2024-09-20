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課堂爆爭執！英籍教師主張「台灣是國家」 大陸平台開鍘永不錄用

香港01／ 撰文：許祺安
一名英籍外師在平台授課時主張台灣不屬於中國，被家長投訴。圖／取自微博
一名英籍外師在平台授課時主張台灣不屬於中國，被家長投訴。圖／取自微博

9月17日，大陸一名微博博主發布了一段影片，一名英籍教師在線上英語課堂中對學生表示「台灣不是中國，台灣是一個國家，你知道嗎？」，此言論隨即引發家長不滿。當時，正在旁邊的學生家長立刻出面反駁，並強調「台灣屬於中國」。兩人在課堂中發生了短暫的爭執，並引來大批網友關注與舉報。

陸媒《界面新聞》報導，中國民辦教育協會9月20日發布消息，稱該事件所涉及的機構為無資質的違規線上教育平台，該平台已被下架，並將進一步調查處理。涉事英籍外教屬於大陸線上英語學習平台「Lingostar」，該平台事後發表聲明，表示已將該教師解雇，並承諾永不錄用。

「Lingostar」強調，平台堅定支持一個中國原則，且在教師入職前，均要求其簽署承諾書，不允許在課堂上涉及政治言論。但這名教師違背了承諾，隨即被開除。據悉，「Lingostar」來自新加坡，主要提供針對5至13歲孩子的一對一英美外教直播英語課程。

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文章授權轉載自《香港01》

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