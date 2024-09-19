快訊

黎巴嫩爆炸案 士檢指揮國安調查官搜索BAC在台辦事處

黃珊珊稱京華城都計法授權 何孟樺轟慘不忍賭：她忘了2件事

妹子「58頁罪狀」揭銀行男友約炮買春！毀三觀對話曝光 男下跪求饒無用

香港01／ 撰文：孫聖然
深圳一名女子日前製作58頁PPT，爆料其招商銀行管理培訓生男友史某某，戀愛期間多次約炮、出軌，以及嫖娼。示意圖／ingimage
深圳一名女子日前製作58頁PPT，爆料其招商銀行管理培訓生男友史某某，戀愛期間多次約炮、出軌，以及嫖娼。示意圖／ingimage

深圳一名女子日前製作58頁PPT，爆料其招商銀行管理培訓生男友史某某，戀愛期間多次約炮出軌，以及嫖娼的詳情，更列舉了史某某9次嫖娼記錄。事件一時引起廣泛關注，招商銀行方面回應指，會將情況逐級反映核實調查。

這份PPT長達58頁，第一頁介紹稱史某某是廈門大學經濟學院研究生、招商銀行管理培訓生，不僅附上史某某的多張生活照、證件照，還十分勁爆地附上多張疑似史某某性交時的畫面，稱其「戀愛期間嫖娼成癮，多次約炮，反覆出軌。」

其後內容還顯示，該女子與史某某於2023年10月確立戀愛關係，不到一年的時間就發現史某某的嫖娼行為，9次嫖娼記錄顯示，每次金額介乎人民幣2000元至5000元（約新台幣9045至2萬2613元）之間，合共花費人民幣30330元（約新台幣13萬7175元）。

其中8月25日下午，史某某叫網約車到深業有居金三角店進行嫖娼，支付賬戶「creamyFreesia」人民幣3000元（約新台幣1萬3568元）；8月1日向「胡樂」支付人民幣2800元（約新台幣1萬2663元）嫖資；4月26日向「幼幼不會飛」支付人民幣5000元（約新台幣2萬2613元）嫖資等。

除嫖娼行為外，史某某還在戀愛期間多次出軌，通過多個「交友APP」尋找炮友，且同時與多名女生發生曖昧關係，並將這些女生標籤化，譬如T0、T1等。截至今年6月，史某某通過交友APP添加了300多名女生的聯繫方式，惟史某某仍處在戀愛期間。

聊天記錄截圖顯示，史某某與炮友相約開房詳情，其中更可能涉及群交，此外更包括諸多十分炸裂的聊天內容，如「寶貝跟我做，你高X過嗎？」、「想要被內X了嗎？」。

PPT最後部份還顯示，史某某曾下跪哀求女友不要對其進行舉報，立誓重新做人。不過其女友就表示，「上述行為涉及違法的，我也將會舉報至公安、紀委等相關部門。」對此，招商銀行工作人員回應稱，會將情況逐級反映核實調查。

延伸閱讀：

日本男孩深圳遇襲身亡　是個案也是警鐘

全紅嬋家鄉中秋每天上千人進村打卡　官方最新回應：已勸離直播者

文章授權轉載自《香港01》

出軌 男友 約炮 銀行業

延伸閱讀

日男童深圳遇刺腸外露慘死 日企提醒駐華員工在外低調

深圳日本男童遇刺亡...大陸當局尚未說明詳情 岸田文雄怒批犯行「卑劣」

適逢九一八事變93周年…深圳日本男童遇刺亡 目擊者驚吐腸外露

深圳日本男童遭刺不治 不安蔓延旅中日本人心中

相關新聞

妹子「58頁罪狀」揭銀行男友約炮買春！毀三觀對話曝光 男下跪求饒無用

深圳一名女子日前製作58頁PPT，爆料其招商銀行管理培訓生男友史某某，戀愛期間多次約炮、出軌，以及...

被加料了？客廳茶几上未拆封月餅突自爆 一家三口全嚇傻

中國大陸有一名網友在微博上貼出一段短影音並發文表示「BB Call會爆炸就算了，月餅也會炸了嗎？」，影片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛驚呼：「被加料了？」

表演嫦娥奔月高空撞吊臂！活動方指風太大、女演員太瘦 陸網：太冷漠

9月16日，河南三門峽市有女演員在空中表演嫦娥奔月時，不慎撞到吊臂。活動方回應稱，當時現場風太大、演員太瘦才會撞到吊車大臂，她並無大礙…

用鉛塊換45公斤黃金！珠寶店員主動加班「偷梁換柱」 3年來變現逾8千萬

新疆烏魯木齊市一間金店內的黃金飾品乍看之下沒有異狀，實際上大量黃金已被內賊「偷梁換柱」。金店櫃台組長利用職務之便，3年內...

中國「蠟瓶糖」之亂：嚼蠟吞漿的食安疑慮

「蠟瓶糖成份無明確標示，恐有安全風險。」近期台灣的社群網路上流傳「蠟瓶糖」的商品討論，發現是今年從中國大量散播相關吃播影片、又流行到了台灣。這種糖用蠟包裹糖漿，吃法是嚼外層的蠟並吃／喝裡面的糖漿。但由於在中國販賣的蠟瓶糖沒有明確標示成分、沒有正規包裝，製作使用的蠟種類也不明、恐有致癌風險，因此包括官媒在內的許多中國媒體都相繼呼籲民眾不要食用。

強颱襲滬 復旦大學雕塑「驢背詩思」被吹倒 網：變驢打滾

強颱「貝碧嘉」16日登陸上海，上海復旦大學校內樹木被連根吹起，標誌性建築光華樓的玻璃門被大風吹倒，光華樓西側著名雕塑「驢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。