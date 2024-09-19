妹子「58頁罪狀」揭銀行男友約炮買春！毀三觀對話曝光 男下跪求饒無用

深圳一名女子日前製作58頁PPT，爆料其招商銀行管理培訓生男友史某某，戀愛期間多次約炮、出軌，以及嫖娼的詳情，更列舉了史某某9次嫖娼記錄。事件一時引起廣泛關注，招商銀行方面回應指，會將情況逐級反映核實調查。

這份PPT長達58頁，第一頁介紹稱史某某是廈門大學經濟學院研究生、招商銀行管理培訓生，不僅附上史某某的多張生活照、證件照，還十分勁爆地附上多張疑似史某某性交時的畫面，稱其「戀愛期間嫖娼成癮，多次約炮，反覆出軌。」

其後內容還顯示，該女子與史某某於2023年10月確立戀愛關係，不到一年的時間就發現史某某的嫖娼行為，9次嫖娼記錄顯示，每次金額介乎人民幣2000元至5000元（約新台幣9045至2萬2613元）之間，合共花費人民幣30330元（約新台幣13萬7175元）。

其中8月25日下午，史某某叫網約車到深業有居金三角店進行嫖娼，支付賬戶「creamyFreesia」人民幣3000元（約新台幣1萬3568元）；8月1日向「胡樂」支付人民幣2800元（約新台幣1萬2663元）嫖資；4月26日向「幼幼不會飛」支付人民幣5000元（約新台幣2萬2613元）嫖資等。

除嫖娼行為外，史某某還在戀愛期間多次出軌，通過多個「交友APP」尋找炮友，且同時與多名女生發生曖昧關係，並將這些女生標籤化，譬如T0、T1等。截至今年6月，史某某通過交友APP添加了300多名女生的聯繫方式，惟史某某仍處在戀愛期間。

聊天記錄截圖顯示，史某某與炮友相約開房詳情，其中更可能涉及群交，此外更包括諸多十分炸裂的聊天內容，如「寶貝跟我做，你高X過嗎？」、「想要被內X了嗎？」。

PPT最後部份還顯示，史某某曾下跪哀求女友不要對其進行舉報，立誓重新做人。不過其女友就表示，「上述行為涉及違法的，我也將會舉報至公安、紀委等相關部門。」對此，招商銀行工作人員回應稱，會將情況逐級反映核實調查。

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文章授權轉載自《香港01》