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被加料了？客廳茶几上未拆封月餅突自爆 一家三口全嚇傻

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自微博
圖擷自微博

中國大陸有一名網友在微博上貼出一段短影音並發文表示「BB Call爆炸就算了，月餅也會炸了嗎？」，影片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛驚呼：「被加料了？」

從影片裡可見，一家三口在客廳裡，爸爸在餐桌前滑手機，媽媽陪著年幼的兒子坐在沙發上看卡通，此時電視機前，茶几上有一顆未拆封的月餅突然發生爆炸，小孩被突如其來的巨大聲響嚇得嚎啕大哭，爸爸也被嚇得驚叫「啥玩意？」，趕緊跑過來查看發生什麼事。

畫面曝光後，立刻掀起網友們暴動，對於月餅也會爆炸相當傻眼，紛紛留言「能嚇哭小孩的月餅」、「哈哈，這月餅威力不小啊！連小寶貝都被嚇到了，下次挑個月餅皮實點的」、「好怕他把頭湊過去又爆」、「女的臉都嚇白了」、「哈哈，確實是被嚇到了呢」。

有網友覺得不可思議，質疑指出「月餅被加料了？」、「保存期到期，準時自爆」、「遠程遥控的」、「爆炸的不只是心情，連月餅都感同身受啦」。

還有網友推測可能是「乾燥劑？」、「流心餡發酵」、「乾燥劑受潮吸水」、「微波爐加熱後放到桌子上，一會蛋黃就爆了」、「哇，蛋黃爆炸好驚險，安全第一哦」。

BB Call 月餅 爆炸

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