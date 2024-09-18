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表演嫦娥奔月高空撞吊臂！活動方指風太大、女演員太瘦 陸網：太冷漠

香港01／ 撰文／林芷瑩
女演員「吊威也」在空中表演嫦娥奔月，右臂不慎撞到吊車大臂，她立即用雙手抱頭。圖為台灣北部清晰可見的「超級月亮」，中秋節示意圖。聯合報記者／林澔一 攝影
女演員「吊威也」在空中表演嫦娥奔月，右臂不慎撞到吊車大臂，她立即用雙手抱頭。圖為台灣北部清晰可見的「超級月亮」，中秋節示意圖。聯合報記者／林澔一 攝影

9月16日，河南三門峽市有女演員在空中表演嫦娥奔月時，不慎撞到吊臂。活動方回應稱，當時現場風太大、演員太瘦才會撞到吊車大臂，她並無大礙。

事發於河南三門峽湖濱區萬達廣場，女演員「吊威亞」（鋼索）在空中表演嫦娥奔月，當她展開雙臂並向後退時，右臂不慎撞到吊車大臂，她立即用雙手抱頭，但似乎並無大礙，很快便重投表演。

三門峽萬達廣場的工作人員回應稱，當晚風大，女演員比較瘦，「我們是全場直播的，也有直播回放，她這個是沒有任何問題的」。

事件中無人受傷，但活動方的回應引起網友不滿。網友認為，明明是操作不當，但活動方的言論冷漠無情，只想推卸責任，「怪演員太瘦？」、「沒有問題你上去撞一趟」、「說的是人話嗎磕挺狠的看著都疼」、「還怪風大！不知道以為打羽毛球呢」、「她這個是沒有任何問題的，好冷漠無感情的回答」。

有網友表示，感覺吊繩在事發前一刻有下墜，突然加速才會令演員撞上吊臂，「如果說是風把人吹過去的，衣服應該向吊車方向飛！而不是反向飛的」、「感覺鋼索往下垮了一下了才晃得那麽大幅度的」、「明明是突然急速下降」。

女演員「吊威亞」在空中表演嫦娥奔月，右臂不慎撞到吊車大臂，她立即用雙手抱頭。（影片截圖）
女演員「吊威亞」在空中表演嫦娥奔月，右臂不慎撞到吊車大臂，她立即用雙手抱頭。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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