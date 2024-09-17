老闆親手做的！公司中秋送「陶瓷月餅」 網笑：真正的畫餅

中秋節吃月餅是流傳至今的習慣，近日有中國大陸網友表示公司送了「不能吃的月餅」，還是老闆親手做給每個員工的，廣大網友笑稱這真的是「老闆畫的餅」。

根據《印象新聞》報導，中國大陸一名網友分享，收到公司發的「不能吃的月餅」。原來是公司老闆覺得每年都發傳統月餅沒意思，正好自己家鄉是陶瓷之鄉，就自己動手捏了「陶瓷月餅」送給員工們，既好看又充滿中秋氛圍，還可以宣傳家鄉文化。

陶瓷月餅可愛的外型深受網友喜愛，「能放久又好看，陶瓷月餅我覺得可」、「哇塞看著好精美，可以擺著欣賞」、「很喜歡觀賞性十足的陶瓷月餅」、「這樣的我看著挺喜歡的，想要」、「這樣的月餅更有意義啊」、「主要是這個老闆用心啊，她居然自己捏了送員工」。

也有不少人打趣表示，「真正的畫餅」、「老闆真的很會畫餅」、「老闆畫的餅嘛，永遠吃不到的」、「如果從觀賞性出發，按年輕人的審美其實更喜歡黃金的呢」、「這月餅，絕對低糖低脂低熱量」。