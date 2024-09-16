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女想賣房驚見遭霸佔居住逾20年 七旬夫妻：住得舒服不想搬

香港01／ 撰文／盛昀
浙江女子房屋被霸佔居住逾20年。（九派新聞）
浙江女子房屋被霸佔居住逾20年。（九派新聞）

陸媒《九派新聞》報道，近日，朱女士反映，今年年初她想出售母親名下一套位於浙江溫州的房子。去看房時，一對超過70歲的夫妻在內居住，已逾20年。朱女士稱，跟對方溝通了近半年，兩名老人依然不願意搬離。當地派出所回應正在處理此事。

據報導，朱女士母親名下的這套房屋有一百多平方米。1997年，老夫妻的大兒子黃某向朱女士的母親借款3萬元（人民幣，約新台幣13.4萬元），後無力償還，法院決定將其名下，也就是上述位於浙江溫州的房子抵押拍賣，但遲遲無法賣出，最後法院在2000年，將房子過戶至朱女士母親名下，用於抵債。

朱女士稱，在被佔住的房屋馬路對面，老人一家還有兩套房子，一間是空著的自建房，另一套其大兒子用於出租。兩名老人稱，他們不願意搬走，覺得自建房蚊子太多，住著不太舒服，而他們兒子空著的房子又太吵，就現在這套住得舒服點。

老人的大兒子曾表示，要朱女士給他們一些時間，讓其湊錢把房子贖回。多次協商後，黃某一方又想要每月付房租，直到把房子買回。朱女士表示，可以不要對方佔用居住的費用，要求盡快把房子騰空。

黃某稱，他們一直跟朱女士的母親是好朋友，當時欠其3萬元後，本意是想將房子過戶作為抵押，並非賣給對方，「我就欠她3萬元，但是現在房子價值50萬（約新台幣224萬元）」。他表示，父母都超70歲，想讓他們多活幾年，不接受讓其搬出去住。

針對此事，當地派出所一名工作人員回應，正在處理此事，領導正討論如何進行協商。

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文章授權轉載自《香港01》

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