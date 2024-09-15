開學日穿這樣？理大陸生穿「性感吊帶襪」火辣現身 港網：本地生沒有這樣的

九月踏入開學日，是學生展開新一頁的開始，最近有一位出生於大陸的女學生在小红書分享最近來到就讀理工大學修讀修讀「環球時裝管理碩士學位」，以及曬出入學證明，並且發文寫上：「於結束了一個人在英國上學的時光，回香港上學太開心啦，吃得好住得好玩的好感覺人的靈魂都歸位了。」不過該名女學生卻分享現身於校園出入，其穿搭極為火辣性感，因此引起網友討論，瞬間成為熱門話題。

該名女學生發布了一張自拍照及全身照，從穿衣打扮中可以看見她身穿黑色露肩上衣配搭同款系列熱褲，最搶眼的卻是鮮紅色吊帶襪，打扮得相當惹火，性感指數爆表！照片一出，立刻引起網友留言表達不滿並寫上：「穿成這樣確實很特別，本地生沒有這樣的」、「不會分場合」。面對劣評，她卻解釋自己的內衣穿搭，以及分享紅色元素的衣服的概念，並表示：「拍張照片記錄下開學」、「動作、表情、文案沒有任何不良暗示，穿著也是一點沒露出來。甚至為了平衡紅色帶來的濃烈感，連妝都是最淡的妝。」對於其中一位網友直接留言：「你的動機是什麼？」她反擊回應：「我自己依然開學快樂。你們罵我的不許九月快樂了。」

面對惡評，該名女學生解釋自己的內衣穿搭，以及分享紅色元素的衣服的概念。圖／截自小紅書 面對惡評，該名女學生解釋自己的內衣穿搭，以及分享紅色元素的衣服的概念。圖／截自小紅書

延伸閱讀：

陸開學首日…學童驚見班導是姑姑 反應讓網笑翻：瞬間石化了

林明禎透視上衣曬辣爆身材 極度誘惑震撼網眼球：要被看光了

文章授權轉載自《香港01》