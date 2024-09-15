上司要求每天準備早餐...員工想拿回飯錢竟被辭退 還遭嗆：沒錢要靠自己賺

上海一家知名教培公司有女老師發文近日稱，其上司要求其每天早上幫忙帶早餐，但事後卻不給錢。當她拒絕再從後，竟在翌日就接到辭退通知，並被踢出群聊，引發關注。周五（13日），涉事公司透露，已對涉事領導劉某作出解除勞動關係的處罰，至於涉事女老師目前在職，後續將恢復正常工作。

帳號名為「過兒」的網民在小紅書發帖稱，自己在一家教培機構工作，才剛入職一個月，工作內容是給學生上課。然而，一名女上司稱希望其為自己當助理，並在每天早上幫忙帶早餐。由於剛上班經濟緊張，她雖然想拒絕，但不敢。

聊天記錄顯示，該上司聲稱每周一會提前預付飯錢，且每天的點餐非常詳細，例如「早上我要一杯瑞幸中杯熱美式+雞蛋1個」、「永遠讓我有礦泉水可以喝」。然而飯錢卻遲遲未付。

該上司聲稱每周一會提前預付飯錢，而每天的點餐非常詳細。圖／北京青年報

網友遂建議過兒以經濟緊張為由向對方要求預付飯錢，結果反而被對方教訓，「今天為啥一直在問我要錢」、「你實在沒錢，要靠自己賺……你這樣，我不敢用你了」。

過兒以經濟緊張為由向對方要求預付飯錢，結果反而被對方教訓。圖／北京青年報

次日，HR更約談過兒，稱要將其辭退。過兒之後將聊天記錄等打包發到公司群聊，怎料遭管理員撤回消息，並拉黑禁言。對此，她感到很無助，也很可笑。

周四（12日）上午，過兒表示，上司已將早餐錢歸還，但HR仍約談其要求離職。

上司目前已將早餐錢歸還。圖／北京青年報

但到了下午，涉事教培公司發布處罰通告稱，少兒事業部劉某因違背公司價值觀，利用職權安排下屬處理個人私事，已經嚴重影響公司品牌聲譽，故與其解除勞動關係。

周五，上海某教育集團有限公司總部人力負責人王先生回應稱，當事人被踢出群聊，應該是其所屬的事業部自行組建的群聊，並非公司大群，應該是涉事領導劉某的個人行為。

他強調，公司年輕人比較多，沒有所謂的官本位思想；獲悉此事後，公司立即核實並召開會議，對劉某作出了解除勞動關係的決定。至於另一事主過兒則仍在職，後續將恢復正常工作。

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文章授權轉載自《香港01》