快訊

吳謹言官宣結婚被質疑「已婚三年搶鋒頭」 老闆于正回嗆咒：造謠不得好死

烤肉鋁箔紙該用霧面還亮面？專家揭「常見3用法」都錯：效果差很多

MLB／賈吉逆轉滿貫砲！終結生涯最長16場、75打席全壘打荒

衣服有污垢汗臭想換貨被拒！女子服飾店內點火燒衣 嗆：不就一件爛衣服

香港01／ 撰文／桃樂斯
中國有女子到服飾店要求換貨被拒，竟於店內點火焚衣。圖／擷自微博影片
中國有女子到服飾店要求換貨被拒，竟於店內點火焚衣。圖／擷自微博影片

大部分店舖都設有退換貨服務，前提當然是要確保商品無損！中國日前有女顧客帶同已穿過的衣服到服飾店要求換貨，老闆發現衣領上有明顯黃垢，且衣服出現難聞的汗味，加上吊牌已經被剪，故以「影響再次銷售」為由，拒絕對方的退貨請求。女子不滿未能換貨，不但在店內叫囂，之後更將衣服點火焚燒，稱「有什麼大不了，不就一件爛衣服」。

不少網友質疑女子已犯縱火罪，「她已經涉嫌刑事犯罪了，這是火勢沒有起來，在可控的範圍之內，否則後果不堪設想！」、「法律不重拳出擊，仙女橫行霸道」，又揶揄對方「自己燒自己穿過的衣服」、「我們老家只有人死了才燒衣服」。

陸媒報導，事發於9月6日，安徽合肥市有女子購買衣服後到店內要求退貨，被拒後竟用火點燃衣服。從影片可見，當時女子走進服飾店，拿著1件白色上衣，然後在門口位置向衣服點火，之後直接將衣服扔在地上，然後推門離去。

服飾店的老闆表示，該女顧客先前到店內購買衣服，拿回家穿了一段時間後，竟然返回店內要求退貨。老闆發現衣領上有明顯黃垢，且衣服出現難聞汗味，加上吊牌已被剪掉，故以「影響再次銷售」為由，拒絕對方的退貨請求。

女子不滿稱：不就一件爛衣服

但女顧客對於未能換貨表示不滿，不僅在店內大吵大鬧，還拍桌叫囂，老闆只能報警求助。待警方到場後，女顧客曾被勸離店舖，本以為事件告一段落，沒想到女顧客再次回店，竟在店內將衣服點火焚燒，中途還一直唸道：「有什麼大不了，不就一件爛衣服」，令店舖充斥難聞煙味，地板也被燻黑，老闆對此很是氣憤，故將事發時畫面拍下，遂於網上公審對方劣行。

網民質疑犯縱火罪

片段曝光後引來網友嘩然，「以為是網購讓你只退款啊」、「退款政策養出來的打劫商家行為，開始蔓延到線下了」，又指女子涉嫌縱火罪，「在你店內燒衣服，她已經涉嫌刑事犯罪了，這是火勢沒有起來，在可控的範圍之內，否則後果不堪設想！當地相關部門要主動作為」、「法律不重拳出擊，仙女橫行霸道」。

有留言就揶揄對方燒衣行為，「自己燒自己穿過的衣服」、「我們老家只有人死了才燒衣服」、「燒掉關鍵她也掏錢過了，還沒換成啊，相當於在燒她得（的）錢」。

延伸閱讀：

顧客疑「無穿內褲」試短褲！驚遺白色污跡　店主罵噁心秒做這動作

母Costco買食品做普渡　拜祭後要兒退貨　超市員工爆實況

文章授權轉載自《香港01》

服裝 縱火

相關新聞

衣服有污垢汗臭想換貨被拒！女子服飾店內點火燒衣 嗆：不就一件爛衣服

大部分店舖都設有退換貨服務，前提當然是要確保商品無損！中國日前有女顧客帶同已穿過的衣服到服飾店要求換貨，老闆發現衣領上有明顯黃垢，且衣服出現難聞的汗味，加上吊牌已經被剪，故以「影響再次銷售」為由，拒絕

智能手錶又現驚悚問答 vivo watch稱無聊可玩｢自殺｣｢自殘也有趣｣

陸媒《大皖新聞》報導，近日有網友拍片稱，與vivo智能手錶進行AI對話時，其提問「我無聊了怎麼辦」，手錶人工智能給出的答案卻令人感到驚悚。vivo客服熱線人員回應稱「公司技術團隊已經完成修復」。

騰訊總部大廈深夜上演「活春宮」 會議室外引同事陣陣驚呼

今日（9月13日），有網友在大陸社交平台發短片稱，一對男女在深圳騰訊濱海大廈工作時突然上演「活春宮」，秒變「熱烈的會議室」，引發關注。

果然是親媽？男童卡竹凳慘成「烏龜」 媽見消防救援竟淡定打卡、還丟1句話

親媽果然是最冷靜。大陸1名男童日前因貪玩爬入竹凳內卡住，結果像極了1隻套上龜殼的烏龜，身驅困在凳腳之內爬不出來。消防趕到現場時，發現其媽媽並不慌張…

女子新婚2個月因沒給丈夫遊戲充值被暴打至失明 生活已無法自理

大陸一名28歲女孩小雪嫁給男友才兩個月，就因為沒給丈夫錢儲值遊戲，慘遭對方家暴，甚至「拿平底鍋」暴打，小雪被打至雙目失明，生活無法自理，只能靠爸媽照顧，更花費幾10萬醫藥費（人民幣，下同。約新台幣上百萬元）。

長春男提亡父存款遭拒銀行稱要本人解鎖 男反問：要把骨灰罈拿來嗎？

陸媒《奔流新聞》報導，近日，有一名長春男子拍片稱，他年逾七旬的母親在嘗試解鎖他已故父親的銀行卡時，銀行提出要「本人解鎖」，存款至今無法動用。9月10日，銀行支行職員回應，已是簡化取款流程，只需提供死亡證明及直系親屬證明即可。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。