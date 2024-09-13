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騰訊總部大廈深夜上演「活春宮」 會議室外引同事陣陣驚呼

香港01／ 撰文：許祺安
騰訊濱海大廈深夜上演「活春宮」。（網傳影片截圖）
騰訊濱海大廈深夜上演「活春宮」。（網傳影片截圖）

今日（9月13日），有網友在大陸社交平台發短片稱，一對男女在深圳騰訊濱海大廈工作時突然上演「活春宮」，秒變「熱烈的會議室」，引發關注。

影片中，開著燈的會議室內一對男女疑似在工作時發生爭執，之後男生似乎不顧女生正在說話，上前擁吻對方，女生欲拒還迎回抱。二人隨後又疊坐在會議室辦坐椅上，好在座椅質量不錯，能經受兩人晃動。

大陸互聯網「大廠」以「內卷（又譯過密化、包裹化、僧多粥少的概念）」聞名。雖事發深夜，仍有不少騰訊員工在大樓辦公，這一幕也被同事們在玻璃外清楚拍下，引起不少驚呼。影片也在大陸網路瘋傳，有網友調侃「精彩」；還有人認真提問，「椅子什麼型號，看起來質量不錯，想在家裡備一把」。

對此，9月12日，騰訊內部回應事件稱，事主二人為男女朋友關係，其中一人為騰訊員工，會對二人在公眾場合的不當行為進行處理。

據悉，事發地騰訊濱海大廈是騰訊的全球總部基地，於2015年2月5日封頂，2017年迎來騰訊員工的正式入駐，被視為深圳新的科技地標。大廈分南北雙塔，有三條連接兩座塔樓並在內部設置共享配套設施的「連接層」。網路流傳影片的拍攝地就疑似在雙塔連接層。

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文章授權轉載自《香港01》

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