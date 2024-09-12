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果然是親媽？男童卡竹凳慘成「烏龜」 媽見消防救援竟淡定打卡、還丟1句話

香港01／ 撰文／李納德
男童被困竹凳，消防形容其狀況似烏龜。救援途中男童的母親入鏡，竟然淡定舉起手機拍照。（圖／截自微博影片）
男童被困竹凳，消防形容其狀況似烏龜。救援途中男童的母親入鏡，竟然淡定舉起手機拍照。（圖／截自微博影片）

親媽果然是最冷靜。大陸1名男童日前因貪玩爬入竹凳內卡住，結果像極了1隻套上龜殼的烏龜，身驅困在凳腳之內爬不出來。消防趕到現場時，發現其媽媽並不慌張，還在拍照發到朋友圈，男童全程大哭，消防員拔不出來，最後要用鋸子鋸斷竹凳，媽媽見兒子脫困後第1句相當淡然，網友笑稱「遇事不要慌，先發個朋友圈」。

中國消防日前在微博分享，江西贛州1名男童日前因為貪玩自己爬入竹凳內卡住，儼如1隻烏龜套上龜殼怎樣都脫不掉，家長報警求助。江西消防趕到現場，男童正崩潰痛哭，其母不慌不忙，在一旁拍照發朋友圈。

母冷靜拍照發朋友圈

片段所見，男童身軀完全插入竹製凳子的凳腳之間，雙手高舉卻難以動彈，消防員先搖動男童身體試圖拔出來，之後嘗試拉扯凳腳鬆開亦告失敗，男童全程大哭。此時男童母親入鏡，卻是舉起手機拍下兒子痛哭樣子。最終消防員出動鋸子鋸斷座椅，另一名消防員掩住男童的臉安撫。男童脫困後，母親淡然說了一句：「他怎能爬進去的，我都服了。」

網友看片後爆笑，指現在小朋友「黑歷史都是高清的」，又大讚消防員做得好，見到母親先舉手機開心拍照和痛哭的兒子對比鮮明，網友笑言「遇事不要慌，先發個朋友圈」、「（消防）辛苦了，孩子苦了，媽媽開心了」。

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文章授權轉載自《香港01》

母親 消防員

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