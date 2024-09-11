女子新婚2個月因沒給丈夫遊戲充值被暴打至失明 生活已無法自理

大陸一名28歲女孩小雪嫁給男友才兩個月，就因為沒給丈夫錢儲值遊戲，慘遭對方家暴，甚至「拿平底鍋」暴打，小雪被打至雙目失明，生活無法自理，只能靠爸媽照顧，更花費幾10萬醫藥費（人民幣，下同。約新台幣上百萬元）。

2024年8月30日，河南省鄭州市中原區人民法院判決，丈夫犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年。

因沒給丈夫錢充遊戲 新婚兩個月被毆打

今年28歲的小雪是內蒙古人。2022年，在親戚的介紹下，小雪認識了大她兩歲的謝某。在談戀愛期間，謝某對小雪無微不至，小雪很滿意這個模範男友，謝某身上唯一的缺點就是酷愛打遊戲，為此兩人發生過不少爭吵。

一段時間後，謝某覺得時機已到，便向小雪求婚。儘管雙方還不太瞭解，但最終小雪還是同意了，兩人步入了婚姻的殿堂。然而小雪不曾想到，曾經讓她充滿期待的婚姻生活，竟成為日後難以磨滅的夢魘。

婚後，小雪和謝某在表哥的介紹下去河南打工。可到了河南後，兩人都未能找到工作。謝某卻更加貪戀網路遊戲，一次次跟小雪要錢往裡面充值。2023年3月19日兩人結婚剛剛過了兩個月，謝某再次向小雪討要1萬塊錢（約新台幣4萬元）。

小雪對丈夫說，彩禮錢已經花得差不多了，自己已經沒有錢了。憤怒之下，謝某向小雪揮起了拳頭，更拿起平底鍋把小雪打得鼻血直流。小雪大喊救命。更讓小雪感到生氣和寒心的是，正在和謝某進行微信電話的婆婆在手機的那一端還火上澆油，「他媽媽也沒說好話，讓我給他錢，不給錢就往死裡打我。」

小雪的表哥趕到2人住處時，看到謝某正騎在小雪身上，用睡褲拚命勒住她的脖子。小雪的表哥立即衝過去，制止了妹夫的行為，隨後撥打了120急救電話，小雪被迅速送往鄭州大學第五附屬醫院進行緊急搶救。

陷入昏迷醒來雙眼失明 一年花了上百萬醫療費

小雪在醫院的重症監護室（ICU）救治了很長時間。三個多月的昏迷，小雪終於甦醒過來。但睜開眼睛的那一刻，小雪發現自己陷入了一片無盡的黑暗之中，再也看不到這個世界。

小雪的母親說，看到女兒的那一刻，自己的心彷彿被鋒利的刀刃狠狠地割裂，痛徹心扉。當時小雪的情況非常嚴重，醫生的診斷顯示，她的顱內出血致視神經萎縮，導致她雙目失明，同時她的身體也遭受了多處嚴重傷害，生活完全無法自理。

小雪母親說，「從出事到現在，我們為了給小雪治病，抵押了老家的房子帶她跑遍北京的各大醫院，花費數10萬元（約新台幣上百萬元），但給出的答覆都是視神經萎縮不可逆，小雪只能回家休養，等待奇蹟的發生。」

為了維持後續的康復治療，小雪想要拿回屬於自己的財產，可沒想到，連小雪自己名下的車都被謝某偷偷過戶給了謝某的母親。小雪聲淚俱下地控訴婆家的冷漠與無情。「即便當時當地多家媒體介入報導，婆家仍然無動於衷。」

小雪的母親哽咽地介紹，小雪出事後全家全國各地奔走，遍訪名醫，錢早就花完了，已將身邊能借款的親朋好友全部借遍。這次來哈爾濱不敢去大醫院，先到了小中醫診所，好心的女大夫不但免費為小雪治療頸椎疼痛，更是捐贈給他們5000元（約新台幣2萬元）。。看著那沉甸甸的5000元（約新台幣2萬元），小雪的父母熱淚盈眶，「只要有一絲希望我就會帶著小雪去治療，也感謝那些一直在幫助我們的人。」

小雪成一級傷殘 家暴丈夫被判刑11年

2023年12月份，小雪的傷情報告顯示損傷程度為重傷一級，謝男被正式批捕。2024年8月30日，河南省鄭州市中原區人民法院判決、謝男犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年。謝男於判決生效後10日內賠小雪人民幣65萬6798.52元（約新台幣262萬7194.08元）。小雪的父母已在法定期限內9月6日向檢察院提出抗訴申請。

小雪母親表示，「出事以後謝男的家人不管不問，在派出所的強制要求下才拿出3.6萬（約新台幣14.4萬元）醫療費。我們的訴求有兩個，一是讓謝男受到法律嚴懲，二是讓婆家出醫藥費為小雪治病。」

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文章授權轉載自《香港01》