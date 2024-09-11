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長春男提亡父存款遭拒銀行稱要本人解鎖 男反問：要把骨灰罈拿來嗎？

香港01／ 撰文：盛昀
2020年11月7日，上海市長寧區天山路中國農業銀行。（視覺中國）
2020年11月7日，上海市長寧區天山路中國農業銀行。（視覺中國）

陸媒《奔流新聞》報導，近日，有一名長春男子拍片稱，他年逾七旬的母親在嘗試解鎖他已故父親的銀行卡時，銀行提出要「本人解鎖」，存款至今無法動用。9月10日，銀行支行職員回應，已是簡化取款流程，只需提供死亡證明及直系親屬證明即可。

該名男子上傳的影片顯示，銀行職員對事主表示：「先生，解鎖得本人！」事主則回應：「本人？本人死了！要我把骨灰盒給你拿來嗎？」

該男子透露，銀行最初要求他的母親前往街道辦事處和民政局開具夫妻關係證明，但上述機構均表示沒有此類辦事流程，無法協助。母子二人多次於不同部門奔走，試圖完成銀行所要求的手續，但卡內的數千元（人民幣，下同。約新台幣數千元）存款至今仍未取出。

男子質問，為何即便跑遍多處仍無法辦理業務，職員則稱不了解具體細節。

官方回應：已優化流程

中國農業銀行長春分行北安路支行於昨日（10日）針對此事進行官方回應，據介紹，銀行已對查詢和提取已故存款人的款項流程進行了簡化。現在，客戶只需出示存款人的死亡證明以及直系親屬關係證明，就能進行賬戶餘額查詢。

直接的親屬關係證明包括存款人與查詢人雙方的身份證原件及顯示同一戶籍的戶口簿。若無法提供，則需到派出所開具相關親屬證明文件。

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文章授權轉載自《香港01》

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