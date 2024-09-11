女子酒後心傷求男友「抱抱睡」被拒後墮樓身亡 男友遭索賠680萬元

日前，上海市靜安區人民法院公開了該案的一審民事判決書。2021年12月20日清晨，河南女子熊某在位於上海靜安區的租房裡，墮樓死亡，事發前她因為喝醉酒心情不好，向同居男友要求「抱抱」卻遭到拒絕。

事後，熊某的父母等親屬將熊某同居男友卞某起訴到法院，索賠170餘萬元（人民幣。約新台幣680餘萬元）。最終法院判決卞某須賠償10％，即17.5餘萬（約新台幣70餘萬元），事件引發網友熱議。

法院審理認為，根據被告在公安機關的詢問筆錄顯示，熊某於事發當日回到家後，卞某發現她喝過酒，且「有點站不穩」。回家後，在KTV工作的熊某向卞某抱怨當天KTV的客人點了很多酒，讓她喝，還稱她不喝就不給小費，讓她心情很不好。卞某自稱因為非常睏，又抱怨熊某回家太晚，就說了句：「快點睡吧，別再BB（抱怨）了」。

之後，熊某向卞某抱怨，稱卞某嫌棄她，不關心她，對她不好，但卞某僅是讓熊某快點睡。之後，熊某躺在床上向卞某「要抱抱睡」，卞某予以拒絕，兩人因此發生了鬥嘴。熊某想將卞某的頭搭在她的肩膀上，卞某躲開了並轉過身躺著背對熊某，並堅持不抱。

法院認為，在該份筆錄中，被告卞某自稱在其半睡半醒的狀態下，感覺到了熊某起身，然後聽到了拉窗簾和開窗的聲音，約半分鐘後，卞某聽到了一聲「啊」的慘叫，然後又有一聲比較悶的墜地聲。

根據卞某向公安機關所作的陳述，熊某當日回家時處於醉酒狀態，且因為工作原因情緒低落。在熊某向卞某尋求安慰時，遭到被告拒絕。因此，熊某當時處於醉酒及情緒不穩定的狀態。

上海法院：親密關係有照看和注意的義務

鑒於被告卞某與熊某之間系情侶這一親密關係，以及當時房內的私密空間僅有卞某和熊某兩人的客觀情況，卞某應給予熊某必要的照看並負有注意義務，如情緒上的安撫、照顧熊某入睡等。但卞某非但未給予熊某照顧，而且躲開熊某並轉身背對熊某，致使其即使感覺到了熊某起身，聽到了拉窗簾和開窗的聲音，也未能及時看見並採取措施阻止悲劇發生。

因此，法院認定卞某存在疏于對熊某照顧的過錯，且卞某疏於照顧的不作為與熊某死亡後果之間存在因果關係。卞某應當承擔未盡到相應照看義務的侵權賠償責任。法院酌情認定卞某承擔10%的賠償責任。

一審判決卞某賠償熊某家屬17.5萬餘元（約新台幣70餘萬元）。事件在大陸引發辯論，有網友認為，「身為男友就有安慰照顧女友情緒的責任」，但有另外一派卻認為處罰過重，批評「成年人的情緒應該自己負責，男友賠償給女方家屬並不合理。」

網友觀點：

成年人了，自己工作受委屈，情緒崩潰跳樓。這要判男方賠錢，不是誰鬧誰有理嘛。 KTV的客人是否也責任? 情緒穩定真的很重要。 男朋友天然就應该包容女朋友的各種情绪。

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文章授權轉載自《香港01》