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全紅嬋戴隊友96萬元勞力士拍照被酸｢炫富｣ 網友：世界冠軍值得

香港01／ 撰文：盛昀
全紅嬋戴隊友96萬勞力士拍照遭質疑｢炫富｣。（網路圖片）
全紅嬋戴隊友96萬勞力士拍照遭質疑｢炫富｣。（網路圖片）

近日，全紅嬋戴勞力士手錶的相片在網路上流傳，有網友指太過奢侈並質疑其炫富，話題衝上微博熱搜。跳水奧運冠軍楊昊急忙出來澄清指：「東西是我的，只求各路帥哥美女放過她。」

近日，跳水冠軍全紅嬋戴勞力士的話題衝上微博熱搜，有網友指該款勞力士價值約24萬（人民幣。約新台幣96萬元），並質疑全紅嬋不夠低調：「不是覺得她戴勞力士有問題，而是第一她年紀很小就炫富怕她沒被朝好的方向引導，第二她看著奪冠後太飄了，不夠謙遜低調。」「女孩子不和奢侈品接觸比較好」「賺錢太快了，從農村小孩一躍變成富婆了」。

昨日（9日），跳水運動員楊昊曬出和全紅嬋、陳艾森等人玩密室逃脫的照片，照片中楊昊所佩戴手錶疑似全紅嬋照片中佩戴的那一隻，稍後他更是在評論區中指「東西是我的，只求各路帥哥美女放過她。」

事件澄清後，眾多網友表示：「借別人的拍個照開個玩笑都會被罵這麼慘 。」更有人指，即使是全紅嬋自己的手錶也沒問題：「我們的運動員為國爭光，用堂堂正正的錢買東西怎麼了？」「勞力士能被咱們的奧運冠軍戴上，是它的榮耀」「奧運冠軍，為國爭光，她應得的，毋庸置疑」。

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文章授權轉載自《香港01》

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