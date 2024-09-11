媽媽為毛姓女兒改名想出這名字被嫌隨便 網反讚好︰同爸爸絕配

為寶寶改名是父母幸福的煩惱。福建1名人母在小紅書表示，和毛姓丈夫結婚，女兒9年前出世，經思考後決定叫女兒作「毛西西」，但其他人覺得名字改得太隨便，「沒有算八字，五行缺什麼」，但人母認為夫妻本身名字都是疊字，認為「挺有趣的」。

多名網友大讚好名，甚至留意到父親叫作「毛東東」，和女兒「毛西西」簡直是絕配，但亦有人擔心「在廣東會被笑一輩子」，網友卻指「人家也不在廣東啊」、「廣東人才不會取笑」。

樓主在小紅書發文，同時上載女兒的出生證明文件，可見她在福建泉州出世，全名叫作「毛西西」。樓主表示自己和丈夫都是以疊字作為名字，最初為女兒改名時想過「茜茜」，最終決定叫「西西」，形容好寫好聽，但其他人認為她「沒有算八字，五行缺什麼」、「取名太隨便了」，但樓主堅持己見，不會再改，9年後女兒都喜歡自己名字。

帖文引來不少網友留言「蠻好的，疊字少見」、「好可愛，這個名字」，亦有人留意到父親叫作「毛東東」，「可愛的一家人」、「爸爸叫東東，寶寶叫西西，一聽就知道是一家人，哈哈哈」。

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文章授權轉載自《香港01》