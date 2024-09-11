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健身男做80KG臥推無力被槓鈴壓住喊：大哥救我 俠女「一把提起槓鈴」

香港01／ 撰文：李納德
健身男喊救命，坐在前台的女生馬上衝去救人。（微博影片截圖）
健身男喊救命，坐在前台的女生馬上衝去救人。（微博影片截圖）

舉重一定量力而為！內地瘋傳影片，河南有名男子在當地健身房做80公斤臥推時，因為力竭被槓鈴壓住，忍不住喊「大哥快救我」，向在場的「師兄」求救，當時正有名雄壯男子在旁。最終坐在吧枱的女生衝過去提起槓鈴，再由雄壯男幫手舉起槓鈴救人，被壓男子解釋，自己已被壓住20多秒堅持不喊救命，最後來幫忙的男生是健身新手，出於好心最後也伸出援手。最先救人的女生被網民大讚是「俠女」，「小姐姐就是帥呀」。

內媒報道，8月27日河南高丘，有男子在當地健身房做臥推，舉起80公斤的槓鈴時力竭被壓到動彈不得，大喊「大哥快救我」，希望場內有「師兄」施以援手，附近正有1名身型較雄壯的男子。

內媒形容女生「一把提起槓鈴」

此時在前台坐着，穿運動裝相信是職員的女生馬上衝過去，內媒形容她「一把提起槓鈴」救人。現場閉路電視所見，舉重男原本正做臥推，舉幾下後無力被80公斤槓鈴壓住胸口，頻頻大口調整呼吸。另一台閉路電視拍到附近有名雄壯男子正做下拉機，現場傳出「大哥救我」的聲音，坐在前台的女生馬上跑過去，雙手提起槓中心避免重量壓在舉重男胸口，壯男亦尾隨而至幫手提起槓鈴。

舉重男：被壓住20多秒

被壓的舉重男表示，「當時沒上卡，自己被壓住20多秒堅持不喊人」，後面前來幫忙的男子，因為是健身新手，沒有救人經驗一下時沒反應，也出於好心幫忙。

網民大讚女生反應快，「俠女」、「女力士」、「這位吧台小姐姐真是力大無窮，80KG的槓鈴說提就提」、「小姐姐厲害啊，80就這麼提起來了」、「小姐姐就是帥呀」、「看來健身不僅能練出好身材，關鍵時刻還能救人一命呢」。有留言提醒健身也要注意安全，「旁邊不是應該有人嗎」、「攝像頭系統可以設置有危險了拉警報，要是出事就容易救到人了」，但也有壞心眼網民打趣道「對不起，我想笑」、「抓起不小心脫手........哎呦」。

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文章授權轉載自《香港01》

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