港鐵怪叔叔出沒？突然蹲下來強脫年輕陌生人的鞋襪 網：我遇過

港鐵有怪叔叔出沒？近日有網友在社交平台發帖分享在港鐵上遇到的奇聞，指有1名大叔乘客突然1名不認識的後生仔面前蹲下，並提出要求，稱想脫去他的鞋襪看看他腳的尺寸。相關要求實在匪夷所思，而年輕人亦嚇得反能及時反應，在未有動彈下，任大叔脫下鞋襪，而大叔「得手」後便離開。事件令網友嘖嘖稱奇，有網友更自爆有相似遭遇，「這傢伙前幾天是香港站問我對腳多大」、「我10年前遇過一模一樣的事」。

目擊者：阿叔無啦啦除後生仔隻鞋再加襪

該名網友在社交平台Threads上發帖，指日前乘搭港鐵時遇上「厲害 crazy （神經病）的一幕」，1名阿叔乘客突然走年輕男子前面，脫去對方其中1隻球鞋和襪，聲稱想看一下他的腳多大，「有個叔叔無啦啦除一個年輕人只鞋再加襪子，想看看他的腳有多大那」。

從照片可見，該名年輕男子微曲左腳靠着扶手鐵柱，左腳赤裸。另1張照片則可見1名穿藍色T裇的大叔蹲在男子身旁，並用雙手托着他的足底，同時雙手圈着足背似在端詳。

年輕男子咒罵：神經病

樓主指大叔「摸」完年輕男子的腳就走開，整個過程不足20秒。她起初以為兩人認識，後來年輕男子回過神來並咒罵「神經病」，才知道原來兩人並不相識。而事後，年輕男子自行走到空位上穿好鞋襪，「年輕人自己在隔離找個沒人坐的位置穿回只襪子穿回只鞋，然後我才拍第三張照片」。

帖文引起網友熱議，有人認出照片中的大叔，指曾有過類似經歷，「這傢伙前幾天是香港站問我對腳多大」、「我10年前遇過一模一樣的事，雖然不是很記得的樣子，但應該有九成肯定是同一個人」。

不少網友對事件表示震驚，並對年輕男子同意被脫下鞋襪的行為大為驚詫，「除那神經病，被人除那個粘XX線」、「這麼粘X線叔叔強脫鞋子襪還要自己穿回」。也有網友為男子解釋，「沒反應是被騷擾時常見的反應」、「根本就什麼人被人搞都會嚇得不會反應、會呆了」、「證明就算是男人，無啦啦被人脫襪子摸腳還是不會反應」。

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文章授權轉載自《香港01》