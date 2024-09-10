聽新聞
test
0:00 / 0:00
暴雨救人反被沖走...年輕女司機3次抱樹才獲救 嚇喊：屁股都磨爛了
中國大陸陜西省渭南市華州區昨日（9日）突降暴雨，路面水流湍急，90後（1990年後出生）巴士女司機吳姣救人後被水流沖走，3次抱樹後終獲救。吳姣表示，即使下次再遇到同樣情況，自己也會伸出援手，「助人為樂都是應該的」。
《大皖新聞》及《極目新聞》報導，吳姣憶述，當時她駕駛巴士正在等紅燈，但一抬頭就見到一名女子被水流沖倒，難以自行站立，於是她將巴士駛至對方身邊，再下車將對方拉到安全位置，當時還有一位貨車司機上前協助，結果自己返回巴士車廂時被水流沖走。
吳姣表示，被急流沖走後，她第一次未能拉住路邊的樹，第二次拉住樹幹後，但樹幹折斷，之後她又抱住一棵樹等待救援。隨後，有其他路過的司機幫她聯繫巴士公司，最後由公司派人將她救起，送院救治。
談及傷勢，吳姣稱「屁股磨爛了」，昨晚已打破傷風針，凌晨3點開始發燒，但現已退燒，皮外傷並無大礙。她坦言，救人時並不怕，但自己被水沖走後開始害怕，在緊急情況下他人遇險，誰遇到了都會伸出援手，「只是再來一次也是一樣救，互相幫助，助人為樂都是應該的」。
據介紹，吳姣是一位90後（1990年後出生）女生，於2019年10月加入華州公共交通有限責任公司。工作人員稱，後續公司會對她的救人事跡進行表彰，「她經常做好人好事，還曾被評為『華州好人』」。2022年，華州區第五屆「華州好人」候選人公示名單，吳姣曾以「誠實守信」上榜。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言