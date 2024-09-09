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大陸湖北上空現「鳳舞九天」奇觀 猶如金色鳳凰展翅翺翔

香港01／ 撰文：林芷瑩
明先生拍攝的「鳳舞九天」瞬間。（極目新聞）
明先生拍攝的「鳳舞九天」瞬間。（極目新聞）

湖北黃石市陽新縣的天空今（9日）早出現神奇一幕，一朵七彩霞雲如同一隻鳳凰在天空中展翅翺翔。黃石氣象局專家解釋，這朵猶如「鳳舞九天」的雲朵，是一片漂亮的毛卷雲。

《極目新聞》報導，陽新縣市民明先生愛好鍛煉，每天堅持晨跑。今早清晨6時許，他在晨跑時不慎摔倒，在抬頭一刻望向天空，意外發現天上有一片雲彩，驟眼看猶如一隻金色的鳳凰，「當時抬頭看到天空這一幕，感覺太震撼了」。

明先生稱，當時太陽剛從天邊升起，照在猶如鳳凰的雲彩上，讓他不禁聯想起李白的《上李邕》詩句：大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里，「整個過程持續了大約10分鐘就消散了」。

明先生介紹，自己平時也喜歡拍攝雲朵，但如此美輪美奐的神奇畫面還是頭一次遇到，遂立即用手機拍攝並在朋友圈發布。他表示，照片中的鳳凰正朝着太陽飛翔，讓人不禁想起眼前的畫面正是「鳳舞九天」的真實寫照，「這張圖片鳳凰頭尾都十分清晰，而且輪廓分明」。

黃石市氣象局高級工程師王超然介紹，雲可以用成因、形態等角度分類，主要分為成團的積雲、成片的層雲以及纖維狀的卷雲。明先生拍攝到的雲彩，正是一片毛卷雲。

他表示，卷雲是由冰晶組成，常呈白色，遠在天邊時呈淡黃色，日出日落時常呈黃色或黃紅色，夜間是黑灰色。卷雲常見有絲條狀、片狀、羽毛狀、鉤狀、團狀、砧狀等，雲片較薄，顏色潔白，毛絲般纖維結構很清晰，受高空風的影響，雲絲分散，形狀多樣，很像亂絲、羽毛、馬尾等，日月透過毛卷雲地物陰影比較明顯。

王超然稱，毛卷雲出現時，可以預示當地將是晴天，農諺「遊絲天外飛，久晴便可期」。若毛卷雲演變中厚度增加，雲量也增多時，逐漸發展成卷層雲，則預示天氣將有變化。

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文章授權轉載自《香港01》

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