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掌摑踢臉拳擊後腦 大陸廣州天河區半裸光頭男酒後當街調戲毆打短裙女
陸媒《華商報》報導，現場影片顯示，一名光頭男子敞開前襟，當街把一名穿短裙的女子按倒在地，除了掌摑外，還用腳猛踢女子臉部。
男子隨後欲起身離開，女子對男子說了甚麼後，被激怒的男子隨即返回擊打女子後腦勺，並不斷地大聲辱駡。
有知情者表示，女子被打得好慘，附近攤主都被嚇到了，光頭男子還砸壞了女子的手機，懷疑這名光頭男子是醉酒鬧事，眾目睽睽之下，旁邊的市民看不過去，報了警。
有知情者又稱，「聽說是光頭男子喝醉酒了，那個女的說他調戲她，然後2個人就衝突了，是光頭男子先動的手。後面的話，有人報警，然後派出所民警就過來了，隨後他們被派出所民警帶去調解了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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