央視主持演播室內險被樹砸中 網友驚嘆：天氣預報已進化成這樣？

颱風摩羯9月6日先後在海南文昌市、廣東徐聞縣登陸，為了防範颱風可能帶來的危險，《央視頻》發布影片提醒市民提前避險，但片段內容引起網民驚嘆：「是我太久沒看電視了麽，天氣預報已經發展成這樣了嗎？」

在影片中，上一秒主持人還在大屏幕前播報天氣，下一秒走到另一邊，外面是街道的狂風驟雨，一把雨傘「拔地而起」。主持人拿起傘後，雨傘立即被街外的狂風吹走。隨着播報，一棵樹被風吹倒砸進演播室，幸好主持人「及時避開」沒有受傷。

各種轉場再配合主持人的生動播報，觀眾仿佛親身經歷颱風現場，比如主持人會從室內來到「室外」，為大家展示不同深度積水的情況，下一秒又轉場到樓宇中，介紹室內積水的情況及相關注意事項。

影片引起網民熱議，大家對於天氣預報變得如此「先進」而感到意外，「好久沒看天氣預報，進化成這樣了嗎！」、「視覺傳達效果拉滿(最高程度)！」、「不錯，很場景親臨感，視覺衝擊力很強」、「沉浸式體驗天氣預報」，又認為此舉可以保障主持人的人身安全，「以後可以少出現場了」；也有網友笑言「感覺自己成了老古董」、「感覺自己是上個世紀的人」。

《央視頻》介紹，本段影片採用了「虛幻引擎+XR+虛擬演播室技術」。虛擬演播室的原理是利用計算機圖形渲染技術，結合虛擬現實技術，採用虛擬化的場景和效果代替真實的場景和效果，並將虛擬場景和真實畫面結合，從而達到更加逼真的效果。

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文章授權轉載自《香港01》