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重慶40°C高溫漫天飛雪上演「熱雪奇跡」？ 氣象專家：不合常理

香港01／ 撰文：鄭寧
示意圖／ingimage
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重慶連續多日遭遇40℃高溫，然而有網友近日發文稱，正在經歷「桑拿天」的重慶迎來降雪上演「熱雪奇跡」，引發熱議。

不過，重慶氣象局專家對此闢謠表示，以重慶當前的天氣條件，下雪不合常理，網傳影片亦難驗真實性。

9月7日，有不少網民在社交平台發文稱，40℃高溫的重慶下雪了，還有人發出下雪的圖片、影片證實當地確實下雪。有網友稱，「重慶，一個38℃看雪的城市」、「人類歷史上第一次人工降雪」、「真是熱雪沸騰」、「40℃的太陽雪」。

不過，有發布影片的網友澄清說，拍攝的畫面位於重慶潼南區，「是因為風太大了，把雨吹白了，看起來像雪。」

重慶市氣象台專家對此表示，「根據目前網路上流傳的下雪影片，只有空中的畫面，沒有地面的畫面，且無法確定真實的拍攝時間，因此難以驗證其真實性。」並進一步指出，在重慶當前的天氣條件下，如果下雪，是不合常理的，且最近也並未監測到降雪的情況。

同時，氣象專家也表示，9月6至7日，重慶沒有開展人工造雨作業，主城局部地區的降雨，是由於周圍山區形成的熱對流隨著風向傳播而自然形成的雨。根據天氣預報，未來一周，秋季高溫將持續，重慶仍將是高溫晴熱天氣。

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文章授權轉載自《香港01》

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