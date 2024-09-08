人生勝利組老公有特殊性癖好…婚後要求每月2次 人妻崩潰︰比當妓女還慘

每個人都有不同性癖好，最重要的是伴侶能接受到。有人妻在網上發文表示，最初和丈夫交往時，形容對方「簡直是近乎完美嘅男人」，不但有錢，而且同時有外在美和內在美，甚至願意花時間和她相處。原PO坦言當時已經覺得奇怪，為何會有「筍盤」成為漏網之魚，隨後丈夫才坦白自己有重口味性癖好，除了要求女方身穿制服之外，最變態的是涉及尿液和腳趾。雙方結婚前約定太太每月有2天要滿足丈夫性癖好，其餘日子丈夫則表現正常。

每月有2天要「犧牲色相」，人妻最初以為自己可以忍受到，但發現自己難以滿足丈夫性癖好，而丈夫卻拒絕求醫。人妻慨嘆自己「衰過做妓女」，只好在網上諮詢網友意見。許多網友留言指「留就預咗要接受，唔接受就走啦」、「一係你同佢玩，一係佢自己出去玩，唔得就分開啦」。

丈夫表面上堪稱完美男人

該名苦惱人妻在facebook群組「十萬個惡頂老公的惡行」表示，今年31歲，年多前結婚，未有小孩，前年初識識1名「近乎完美嘅男人」，對方有錢，「肯使錢喺我（原PO）身上，真係要咩都畀嗰種）」，男友「超好脾氣，高大靚仔，唔食煙，冇必要唔飲酒，顧家」。除了工作之外，其他時間花在原PO身上，「仲要對我（原PO）屋企人都超好」。

坦言自己有特殊性癖好

當時他們剛剛交往，原PO疑惑「點解會有咁好嘅男人會無女人，又會輪到我（原PO）嘅？」，直至交往1個月後，男友向她坦白，和之前女朋友分手的原因是他有特殊性癖好，由於不想欺騙原PO和浪費她的青春，於是坦白一切詢問她是否接受到，除了要求女方身穿制服後綑綁之外，甚至涉及尿液和腳趾。

每個月2次滿足重口味性癖好

當時他們未有性關係，原PO聽完感到震驚，但當時她即將30歲很想結婚，而且「從未遇到過條件咁好嘅男人」，所以她答應滿足對方性癖好，交往數個月後男友更向她求婚，但雙方就其性癖好一事作出商討，原PO明言「唔想再做埋嗰啲變態嘢」，但男友強調「真係好需要咁樣做」，如果她拒絕，就要分手。原PO知道「呢世都無可能再遇到個條件好過佢嘅人」，最後達成共識，每個月2次滿足對方重口味性癖好，其他時間就過住正常夫妻生活。

人妻難忍一度拒絕

婚後丈夫果然遵守承諾，但原PO最近無法忍受，拒絕丈夫要求，當晚丈夫「發咗好大脾氣，係識佢以嚟第一次發脾氣」。但原PO認為自己連妓女都不如，翌日「都係忍一忍做咗」，而丈夫明言不會求醫，更不願意戒掉性癖好。

原PO形容身體無受傷害，更加唔會有生命危險，但該2日「係地獄，其餘28日無任何嘢可以挑剔，包括夫妻生活都好正常」，自己冇可能與丈夫離婚，故希望大家提供意見，「等我（原PO）可以唔使再受呢啲苦，又或者起碼先減為1個月1次」。

網友形容如AV情節

大量網友在貼文留言「近乎完美嘅男人有1個唔犯法唔傷害人嘅興趣都唔得？」、「既然你唔想離婚，不如就大家鬥長命」、「AV情節，只能話食得鹹魚抵得渴」。

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文章授權轉載自《香港01》