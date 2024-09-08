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疑似沒穿內褲…陸客試穿短褲後遺留「白色污漬」 闆娘崩潰：只能丟掉

香港01／ 撰文：桃樂斯
短褲示意圖，與內文當事人無關。圖／Ingimage
短褲示意圖，與內文當事人無關。圖／Ingimage

不少服裝店都會讓客人試穿貨品，希望顧客能挑選最合適的衣物！不過日前有中國大陸服飾店老闆拍片大呻，質疑有客人疑似沒穿內褲直接試穿褲子，她在客人離去後，檢查對方曾試穿的短褲，驚見遺有白色污漬。老闆怒斥該客人行為「噁心」，並即時將短褲扔掉，同時向對方揚言「人以後別來咱店試衣服」，「這你叫我咱賣」。網友紛紛譴責該客人沒素質，「有良心的客戶應該買下來」、「這樣情況非要試穿褲子嗎？有點過分」。

客人疑「無穿內褲」試穿短褲

大陸微媒報導，河南洛陽有服裝店老闆拍攝短片，指有客人疑似沒穿內褲，於店內試穿褲子時遺留白色污漬。從影片可見，服裝店老闆當時手持1條藍色短褲，短褲內膽近私處位置出現一撻濕潤污潰，表面還清晰可見遺留的白色穢物，若然顧客有穿着內褲試穿，理應不會造成如此大範圍染污。

涉事店舖的老闆娘事後表示「真噁心」，又稱日常不時會有客人試穿衣服，偶爾會蹭到口紅或粉底液，她都還能自行清理，不過對於不穿內褲便試衣的客人，則憤怒揚言「人以後別來咱店試衣服」。她無奈指，被弄污的短褲根本沒法轉賣給別的顧客，只能將被弄污的褲子丟進垃圾桶。

網友：有良心的客戶該買下來

大批網友譴責該客人沒素質，「正常人不是應該怕新衣服髒，不會直接貼身穿嗎？怎麼還有人直接貼着穿」、「這樣情況非要試穿褲子嗎？有點過分」、「有良心的客戶應該買下來」、「基本素質還是要有的」、「所以買回來的衣服，一定要洗了再穿」；另有留言更猜測白色污漬是何物，「白帶異常？」、「這是不是有發炎啊」、「估計是排卵期吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

內褲 短褲

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