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武俠小說看太多？陸大叔與颱風摩羯｢打太極｣ 狂戰10秒被吹翻
颱風「摩羯」周五（9月6日）下午4時20分左右，在中國大陸海南省文昌沿海登陸，登陸時為超強颱風級，中心附近最大風力17級以上（62米/秒）。摩羯登陸時，海南一名阿叔竟在戶外打太極，欲與颱風「硬碰硬」，未料沒夠10秒阿叔就被大風吹翻。
網傳影片顯示，摩羯登陸海南時風力十足，一名阿叔赤裸上身在戶外集中精力打太極，起初還能堅持屹立風中。豈料沒夠10秒，阿叔就難抵大風抓住身旁樹木，其後更是被吹至幾米之外。
影片拍攝者見狀不停感歎，「咦，有個人在那裡，他怎想的，好危險好恐怖哦！」阿叔被大風吹翻後，影片中還傳出尖叫聲，「天吶！怎麼辦？」
影片一曝光，引起許多大陸網友關注，「大爺好功夫」、「武俠小說看多了」、「我笑的停不下來」、「大爺你怎麽敢的啊？」、「難怪說男人至死是少年，一輩子的中二病治不好」。
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文章授權轉載自《香港01》
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