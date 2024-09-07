快訊

北檢辦柯文哲遭質疑 她酸天下第一檢淪「天下第一大嘴巴」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

武俠小說看太多？陸大叔與颱風摩羯｢打太極｣ 狂戰10秒被吹翻

香港01／ 撰文／孫聖然
颱風摩羯登陸時，海南一名阿叔竟在戶外打太極，欲與颱風「硬碰硬」，未料沒夠10秒阿叔就被大風吹翻。圖／擷自「錢江視頻」
颱風摩羯登陸時，海南一名阿叔竟在戶外打太極，欲與颱風「硬碰硬」，未料沒夠10秒阿叔就被大風吹翻。圖／擷自「錢江視頻」

颱風「摩羯」周五（9月6日）下午4時20分左右，在中國大陸海南省文昌沿海登陸，登陸時為超強颱風級，中心附近最大風力17級以上（62米/秒）。摩羯登陸時，海南一名阿叔竟在戶外打太極，欲與颱風「硬碰硬」，未料沒夠10秒阿叔就被大風吹翻。

網傳影片顯示，摩羯登陸海南時風力十足，一名阿叔赤裸上身在戶外集中精力打太極，起初還能堅持屹立風中。豈料沒夠10秒，阿叔就難抵大風抓住身旁樹木，其後更是被吹至幾米之外。

影片拍攝者見狀不停感歎，「咦，有個人在那裡，他怎想的，好危險好恐怖哦！」阿叔被大風吹翻後，影片中還傳出尖叫聲，「天吶！怎麼辦？」

影片一曝光，引起許多大陸網友關注，「大爺好功夫」、「武俠小說看多了」、「我笑的停不下來」、「大爺你怎麽敢的啊？」、「難怪說男人至死是少年，一輩子的中二病治不好」。

延伸閱讀：

颱風摩羯｜或為10年來最強 廣東氣象部門：高層住宅可能搖晃

女子地鐵摸阿叔隱私部位 稱｢讓我摸一下｣ 目擊者：行為異於常人

文章授權轉載自《香港01》

颱風

延伸閱讀

開學第一天...男童見「班導是親姑姑」瞬間崩潰 石化畫面讓百萬人笑翻

她領薪驚見「內含伙食津貼」啥操作？內行人曝關鍵：對勞工有利

姓「胡」女兒取什麼名？爸媽想出這名字獲讚可愛 網見出生證明另有亮點

體力全耗盡！泰男海上漂流2天奇蹟生還 竟靠「甘蔗汁」 續命

相關新聞

一人一碑好過癮？大媽占烈士陵墓跳廣場舞 陸網怒批：把養老金都取消

氣氛莊嚴肅穆的烈士陵園，卻被大媽們在烈士墓碑前放音樂、縱情跳廣場舞。近日，雲南昭通陵園工作人員表示，大媽們每天一早就來跳...

蚊子、螞蟻擾人...陸小學生集體蹲操場吃飯 校方這理由被罵「吃相難看」

因為沒有在學校食堂訂餐，就得到操場、坐地上吃飯？深圳一私立小學傳出「區別對待」，校方以「擔心外界的餐飲可能存在衛生隱患」...

武俠小說看太多？陸大叔與颱風摩羯｢打太極｣ 狂戰10秒被吹翻

颱風「摩羯」周五（9月6日）下午4時20分左右，在中國大陸海南省文昌沿海登陸，登陸時為超強颱風級，中心附近最大風力17級...

花6.7萬遊泰慘被毒蛇咬 陸客手指漸發黑、恐有截肢風險

蘇州市民鄒先生一家日前到泰國普吉島遊玩，妻子在取用救生衣時被裡頭藏著的毒蛇咬到手指，在當地治療4日情況未獲改善，鄒先生急...

開學第一天...男童見「班導是親姑姑」瞬間崩潰 石化畫面讓百萬人笑翻

暑假過去了，各地學校也陸續開學。不過大陸江西某間國小的開學第一天，有一位男童原本開心到學校上課，但要踏入教室那刻，看到班導師「瞬間石化」，臉整個僵掉笑不出來，原來班導師是他的姑姑。

姓「胡」女兒取什麼名？爸媽想出這名字獲讚可愛 網見出生證明另有亮點

孩子出世，取名是人生首要大事！有人母在小紅書發文表示，嫁給胡姓丈夫後生下女兒，「沒有算命，沒有翻遍楚辭詩經，更沒有追求4個字的『洋氣』」，只是覺得「胡桃」這個名字很可愛，所以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。