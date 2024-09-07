開學第一天...男童見「班導是親姑姑」瞬間崩潰 石化畫面讓百萬人笑翻

暑假過去了，各地學校也陸續開學。不過大陸江西某間國小的開學第一天，有一位男童原本開心到學校上課，但要踏入教室那刻，看到班導師「瞬間石化」，臉整個僵掉笑不出來，原來班導師是他的姑姑。

微博有網友發佈了一段影片寫道，在江西某間國小有一位男童在開學第一天時，原本開心的要去上課，結果一要踏進教室時，發現班導是自己姑姑，他瞬間石化，呆掉的身影、無助的雙手，隔著影片都可以感受到他的「崩潰」。

男童看到班導師是自己姑姑，瞬間石化。圖／取自微博

這則影片發布3天已經超過百萬次觀看，姑姑也表示，除了她在學校外，另外家裡還有兩位也在教英數的老師。

不少網友也看到也笑翻，紛紛留言，「以後請假都不敢寫家裡有事了」、「哈哈哈，看見姑姑的一瞬間，瞬間石化了」、「好真實的反應，看到姑姑這一刻感覺害羞起來了」、「小朋友的社死現場，誰要在學校還看見家長呀」。