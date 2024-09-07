姓「胡」女兒取什麼名？爸媽想出這名字獲讚可愛 網見出生證明另有亮點

孩子出世，取名是人生首要大事！有人母在小紅書發文表示，嫁給胡姓丈夫後生下女兒，「沒有算命，沒有翻遍楚辭詩經，更沒有追求4個字的『洋氣』」，只是覺得「胡桃」這個名字很可愛，所以就為女兒改了這個名字，沒料到長輩均表示不能理解，「身邊也有朋友覺得不夠大氣，像小名」，但夫婦決定堅持。

許多網友則大讚名字取得好，「『胡桃』好聽， 比那些辰、沐、萱，啥的好聽多了，給人一種很清新的感覺」、「胡桃很可愛啊」，亦有人留意到人母叫作「税豆豆」，笑言「這個姓，不隨母姓可惜了」、「你的名字也好可愛，税豆豆生了小胡桃」。

媽媽：想到這個名字就覺得很可愛

該位人母在小紅書上傳女兒的出生文件，可見女兒叫作「胡桃」，她表示，沒有找人算命或找翻文學作品，而且沒有刻意造作，「想到這個名字就覺得很可愛」，原本更打算叫作「胡桃兒」 ，最後減去「兒」字。

原PO指「家裡的老人剛開始也表示理解不了」，認為可能在他們眼中和「芳」、「娟」一樣，身邊也有朋友覺得名字「不夠大氣，像小名」，但原PO和丈夫堅持下來。

網友關注媽媽名字亦可愛

貼文引來大量網友留言，「好聽」、「好可愛的名字」、「好記的名字，不俗」，更有網友留意到原PO叫作「税豆豆」，「知道媽媽叫豆豆，女兒叫胡桃，好像就比較正常了」、「寶寶名字和你的名字都很可愛」、「你是姓税嗎？我第一次見這個姓」。

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文章授權轉載自《香港01》