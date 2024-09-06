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女子樓上晾曬內褲正巧掉到路過男子頭上 男子氣到抓女子去警局

香港01／ 撰文：許祺安
女性內褲。示意圖／ingimage
女性內褲。示意圖／ingimage

近日，浙江溫州一女生晾曬的內褲不慎從樓上掉落，剛好掉到了過路的男子頭上，男子很生氣當街抓住女生，一邊訓斥一邊拉著女生去報警。該名女子喊道，「你放了我吧」，影片可以看到2個民警疑似在幫忙排解糾紛。

事件登上微博熱搜，有當地網友稱，溫州當地「重男輕女」充滿，當地這可是大事，需要當事人包紅包、放鞭炮等儀式來化解。

據陸媒報導，一名女士在晾衣服時，不小心讓一條內褲掉落，不偏不倚地落在一位過路男子的頭上。該男子反應激烈，當即攔住女士，情緒激動地指責她，並執意要求一同前往警局報案。女士雖一再懇求諒解並希望離開，但未能說服男子。目前官方未通報事件如何處置。

網友指溫州當地滿是封建迷信

陸媒報導稱，該女士晾曬衣物屬於正常生活範疇，未觸犯任何法規。內褲意外滑落，實屬偶然，非故意行為，因此不構成法律意義上的違法。

網友觀點：

溫州這麼封建迷信的嗎？

小男人懂啥 這是大富大貴的運氣啊！女子內褲掉頭上 來年發大財事業順 求都求不來的福氣！

溫州是還停留在清朝時代嗎？

日後那個男生的每一件不順心的事情都要怪那條內褲。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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