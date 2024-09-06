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網友激辯！成都車展辣模「打擦邊球」太色情 網友：夢回大清？
2024成都國際車展上奇瑞iCAR展位車模表演引發網路爭議，網傳影片顯示，一名車模爬到車頂上做出挑逗動作，現場圍觀群眾紛紛拍照。
涉事的奇瑞汽車官方客服回應表示已記錄該問題，會去核實。成都車展的工作人員回應稱，沒有接到通知，不太清楚這個問題。
網傳影片顯示，奇瑞iCAR展位的一名車模坐在展車車頂上搔首弄姿，打開雙腿做出一些高難度的動作，吸引眾人圍觀拍照，成為車展最熱門的攤位。
據公開資料，成都國際汽車展（CDMS）為大陸最重要的汽車年度盛事之一，被視為大陸西部汽車市場「風向標」。今年成都國際汽車展於8月30日至9月8日舉辦，參展商多達300家，觀眾人數超過60萬人，8月30日媒體日不進行線上售票並謝絕兒童入場參觀，其他日期未對入場者作限制。
網友觀點：
支持方：
這也叫大尺度。。。。夢迴大清了？？？？？？？？？？？都信中東伊斯蘭了？
21世紀了，抖音擦邊那麼多你們不舉報嗎？弄個車展還上綱上線了。大清復興了！
這點動作咋了？比你天天刷短影片的正常多了。
反對方：
想到一個詞：傷風敗俗。
車模的存在本身就是一種擦邊。
汽車車展應該側重於展示汽車，展示汽車的功能，汽車的黑科技展示汽車的特點。 而不是弄一堆車模在哪走來走去，毫無意義 。
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文章授權轉載自《香港01》
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