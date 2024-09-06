中國大陸掀「石頭寵物」潮 精神科醫：反映年輕人情感現況

把石頭當寵物？近期，中國大陸掀起一股「寵物石頭」熱，不少年輕人會給石頭貼上眼睛、穿衣打扮，甚至為其取名、過生日、擦保養品等。不過，有精神科醫生認為，寵物石頭的走紅，反映了生活越便捷，年輕人越孤獨的情況。

據了解，這些寵物石頭的買家大多是00後，在社群平台，不少主人都會曬出自己的寵物石頭，這些石頭有的正在夏威夷度假，有的是電腦邊上的工作夥伴，還有與其他公仔組成了一個大家庭的，擁有精致的房間。

有網友表示，雖然第一次得知有人養石頭後覺得很荒誕，但是當自己好奇把石頭接回家，那一刻就覺得自己與石頭似乎多了一層情感的連結，性格比較內向的她，下班後就可以和它說說話，並時不時給它添置一點帽子、領結的小衣。

更有網友專門製作《石頭飼養指南》，教導主人如何養，「剛剛帶回家時，石頭會非常脆弱，請給它一個美好的泡泡浴；虐待石頭是違法的，不可以毆打謾罵你的石頭，石頭雖然聽不見但很傷心；石頭的住處必須有臥室娛樂場所等，不然石頭會施展不了拳腳，但它們確實沒有手腳……」

寵物石頭的買家大多是00後，在社交平台，不少主人都會曬出自己的寵物石頭。（都市快報橙柿互動）

有主人為石頭取名。（都市快報橙柿互動）

去年7月開始，1999年生的葉子便在淘寶開店賣石頭，成為寵物石頭店的店長。據其介紹，之所以萌生了賣石頭的想法，最初是因此看動畫電影《小小兵2》時，看到裡面的角色舉起圓圓的寵物石頭特別觸動。

而店內的石頭是鵝卵石，多數來自一家長期合作的採石廠，這些被工廠簡單篩選的石頭會經過葉子二輪精選，之後她給石頭洗澡去泥，拍證件照，基礎養護後，再從淘寶上架。

葉子還為石頭配備了很多小物件，讓它們看起來更像寵物。她會給石頭配備自己的身份證，並根據每塊石頭的形狀大小、顏色、紋理、份量來制定MBTI、取名。例如，較大的石頭較像保衛的角色，MBTI通常是SJ。淺灰色的斑點石被取名為「雪花」，手感較粗糙的石頭名字可能會帶「氣泡」。

而葉子店內銷量最好的是一款寵物石頭套裝「小石行李套裝」，內含一塊2至7公分大小的石頭、1張小石身份證、1本飼養手冊、1頂草帽、1個草窩和若干表情貼紙。其上架短短兩個月，經已完成過千筆交易，月收入逾萬元。

除此之外，網上還有不少由寵物石衍生出的周邊商品，包括護膚水乳、帽子衣裙、飲料提包、度假套裝等。淘寶工作人員透露，今年淘寶上寵物石的開店量、銷售量都有明顯上升趨勢，尤其在8月，寵物石頭的成交量大增246%。消費者集中在上海，年齡主要是95後到00後，且約八成的消費者為女性。

對於寵物石頭的走紅，浙江大學醫學院附屬精神衛生中心（杭州七院）抑鬱障礙科醫生尹肖雯表示，養寵物群體以年輕人居多，這是因為年輕人普遍比較孤獨，他們在情感上渴望陪伴、被包容和接納，寵物成了年輕人的情感慰藉。

80後的她說，自己小時候也有屬於那個年代的寵物，比如電子寵物，包括幾年前流行的《旅行青蛙》，對年輕人來說都是低成本滿足情感需求的一種方式。而當養貓養狗條件不允許的時候，年輕人可能會轉向更為低成本的「寵物」，比如一塊冷冰冰的石頭，甚至一塊啃完的芒果核。她本人其實也支持年輕人養寵物，因現時年輕人主動照顧和施予別人的機會其實很少，在悉心照料寵物的過程中，可以收獲付出的滿足感，「這也是一種收獲」。

事實上，在寵物石頭之前，把死物當寵物的現象早已屢見不鮮，例如曾經非常流行的養「芒狗」，其實際上是把吃剩的芒果核洗乾凈、吹乾後，再用牙刷慢慢刷成毛茸茸的模樣，芒果核經梳妝打扮後搖身一變成為「毛孩」。此外，像用紙箱製成的「紙狗」，還有牙膏、辦公桌上的夾子，甚至一袋乾燥劑，都曾被人拿來當寵物。

除了把石頭當寵物，此前曾有人養「芒狗」。（小紅書）

用紙箱製成的「紙狗」亦曾風靡一時。（小紅書）

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文章授權轉載自《香港01》