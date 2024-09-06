陸女想搭港鐵去「台灣」？站務員滿頭問號 原來是要去這裡

出外旅遊，當地語言是一大障礙。有港男在網上表示，日前在港鐵柯士甸站聽到車站男職員與中國大陸女子用普通話對答，男職員詢問對方目的地，女子表示要去「台灣」，男職員再問乘搭哪種交通工具，她回答是地鐵；男職員表示「沒有『台灣』這個站」，雙方再三溝通，終於弄清楚女子原來是想去柴灣。

不少網友笑說，「可能都是聽錯，其實是去荃灣」、「應該是田灣」。

有網友在Threads發文表示，之前在港鐵柯士甸站，聽到車站男職員與大陸女子的對話，他們全程用普通話交談，聽起來女子正在購買單程車票。男職員詢問她要「去哪？」，女子回答「台灣」；男職員感到愕然，離奇詢問「高鐵還是地鐵？」，女子再答是後者。職員只好解釋港鐵沒有台灣站，再三溝通才發現原來她是想去柴灣，由柯士甸站至柴灣站單程車票16元，男職員要求她付上車資。

貼文引來網友討論，「聽到台灣，職員問高鐵或地鐵都笑啦，香港有沒有高鐵到台灣？」、「高鐵和地鐵都去不了台灣啦」。

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文章授權轉載自《香港01》