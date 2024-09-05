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男子久咳不癒吐黃痰 檢查一看支氣管竟卡蟑螂

聯合新聞網／ 綜合報導
男子因為咳嗽不癒到醫院檢查，竟發現支氣管裡有蟑螂。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子因為咳嗽不癒到醫院檢查，竟發現支氣管裡有蟑螂。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

中國海南一名男子因為久咳不癒、咳出黃痰和口中異味，到醫院檢查，沒想到醫生檢查以後，發現他的支氣管竟卡著一隻蟑螂，幸好在電子支氣管鏡手術後已順利取出，結束這場「蟲蟲危機」。

南海網報導， 8月14日上午，58歲男子到海南醫科大學附屬醫院就醫。他向醫生表示自己這幾天一直咳嗽，嘴巴裡有一種像蟑螂的異味，感覺很不舒服。

男子說自己3天前睡覺時，在半睡半醒之間感覺有蟲子爬進鼻孔。雖然當時他就有點咳嗽，不過因為症狀不嚴重，所以他便沒放在心上。不過後來幾天他不斷咳嗽，還開始有黃痰和強烈的異味，於是趕緊到耳鼻喉科檢查。

當時耳鼻喉科只檢查上呼吸道，並沒有發現什麼問題，於是男子才又到大醫院檢查。經過胸部電腦斷層掃描，醫生發現他的肺部右下方有陰影，推測可能有異物卡在裡面。

醫生立刻用支氣管鏡進行手術。手術過程中，醫生發現男子的氣管內確實有異物，這個東西周圍包裹著大量的痰液，等到抽取掉痰液後，才發現氣管內的真的是一隻蟑螂。

由於蟑螂所在的位置比較深，加上昆蟲的身體柔軟，醫生前後進行三次嘗試，才順利將蟑螂完整取出。手術結束後，男子明顯覺得輕鬆許多，不只咳嗽和黃痰減少，異味感也大幅緩解。

醫生也提醒民眾，為了預防類似事情發生，一定要保持居家和周圍環境整潔，並及時消滅蟑螂。對於咳嗽反射較弱的人，她也建議到耳鼻喉科或神經內科接受檢查和治療。

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