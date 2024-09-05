嫌店門口海報醜…2女為拍美照「擅自撕掉」 網怒嗆：拍遺照？

《聯合新聞網》今年3月曾報導，台灣有網美為了拍照，擅自移動咖啡店的盆栽擺設，在網路上鬧得沸沸揚揚。中國大陸日前也發生類似的沒品事件，2名女子嫌棄店家門口的海報影響拍照畫面，竟然直接動手撕掉。

根據《星視頻》報導，河北邯鄲有2名女子想在一間店前面拍照，其中一名女子指著店門口的海報說：「這有點醜，給它撕了」，接著竟然就動手撕下海報，同行友人不只沒阻止，還上前一起幫忙撕。

該店老闆氣得把門口監視器畫面PO上網，表示自己出門前「收拾得乾乾淨淨，提前貼上優惠券，還提醒大家不要亂扔垃圾，結果她直接給我海報撕得乾淨」。

這種沒有公德心的行為上了微博熱搜，引發大量網友砲轟，「咋想的呀（怎麼想的呀），為了自己拍照去撕人家的海報」、「外表的美只是停留在外表，内在破敗不堪」、「下次貼裡面，不會砸玻璃吧」、「拍遺照吧，拍遺照很在意背景的，理解一下」、「手欠、自私、自我感覺良好」、「這麼喜歡拍，你給她打啥馬（賽克）」。