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陸男求復合被拒 散播前女友私密影像到色情網站…下場慘了

香港01／ 撰文／李納德
廣東省公安廳近日公布多宗網絡暴力案件，不少涉及男女朋友分手。(示意圖／ingimage)
廣東省公安廳近日公布多宗網絡暴力案件，不少涉及男女朋友分手。(示意圖／ingimage)

分手要狠也不應做出下流的舉動。廣東省公安廳近日公布多宗網絡暴力案件，不少涉及男女朋友分手，其中廣州1名男子威脅前女友復合，否則會發布對方的私密影片，被拒絕後他真的將片段發布到多個微信群組；另1名肇慶賤男為報復前女友，將女友私密照片及影片包裝成「交友訊息」，經境外色情網站散布，令前女友收到許多「約會邀請」。2疑犯均已被屬地公安刑事拘留。

陸媒報導，廣東省公安廳日前公布，今年省內依法偵查的網絡暴力案件有289宗，已接受查處的疑犯達447人，同時提及多個案例，部份和男女感情生變有關。

威脅發私密片到微信群組

其中，廣州1名胡姓男子和前女友分手後，一心想復合，威脅對方要在網上散播交往時拍下的前女友私密影片，但仍遭到拒絕。胡男其後真的將前女友的私密影片發到多個微信群組，警方認為事件是實施網絡暴力，造成惡劣影響。

用前女友私密照上色情網站發約會邀請

另一宗案例，今年1月肇慶唐姓男子為報復前女友，將前女友的私密照片、影片連同聯絡方式編造「交友」、「約會」訊息，通過境外色情網站散播，其前女友因此不斷收到網民「約會邀請」及辱罵訊息，嚴重影響對方工作和生活。以上2名賤男目前被屬地公安機關刑事拘留。

還有1宗案件發生於今年3月，深圳黃姓女子和前男友分手後不和，她為攻擊前男友，將其照片改為遺像並配搭出殯音樂，同時用文字汙衊前男友有吸毒習慣、前男友的母親賣淫等，將以上資訊發布到短片網站上，遭屬地公安機關依法行政拘留處罰。

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文章授權轉載自《香港01》

公安 分手 前女友 影片 色情網站

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