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誰有理？女子試婚紗因腋臭被店家索賠9000元 網友挺店家、事主這樣做

香港01／ 撰文／許祺安
狐臭示意圖。（圖／123RF）
狐臭示意圖。（圖／123RF）

日前有一個山東網友在小紅書稱自己「因為有腋臭被婚紗店訛（騙）了」，她在文中稱自己去婚紗店試婚紗，試完第一次後店員臉色就不好看，試完兩件後她都覺得不適合，要離開時，店員卻以她有狐臭為由，「訛」 她賠償2000元人民幣(9000元新台幣)。後來經警方協調，該網友賠償了店家2000元(9000元新台幣)，但她還是不服氣於是發文。

沒想到許多網友都反而支持店家，更稱「狐臭」確實很難清洗，最終該網友更聽從網友建議去了做狐臭手術，希望根治問題，她也表示，自己在狐臭根除前不會再試穿婚紗。

該女網友發文稱，自己當時挑了兩件喜歡的婚紗試試，但試完首件交回店員時，已察覺對方不太開心，當她試完兩件婚紗準備離開時，店主及店員卻以婚紗有股臭味為由，指「應該是狐臭的味道」，要求女網友賠償。

女網友承認自己確有腋臭，加上婚紗店二樓沒空調，來回跑動出了點汗，但不願意賠償，於是報警。經過警方協調，最終賠償店家2000元(9000元新台幣)。

該網友發文後，許多網友都指出「狐臭」味道很難清洗，更多人支持店家，認為婚紗沾上女網友的狐臭「估計都廢了」，女事主負責除臭費用是應該的。

另外也有婚紗業者直接留言稱，「我自己開婚紗店的，有些衣服染上了狐臭，根本洗不掉，建議試婚紗之前先洗個澡。」

事主：已做除狐臭手術

該名女網友之後又再次發布兩篇文章，她承認不知自己腋臭原來這樣嚴重，已向店家道歉。她更到醫院接受除狐臭手術，她說道「只需半小時，當初如果知道的話會早點做」，她更承諾在康復前不會再試婚紗。

網友觀點：「警察來了都得判賠2000(9000元新台幣)，味道是有多大」、「之前網購買了一條群，有狐臭怎麼樣都洗不掉」、「我覺得你沒做錯，這是基因問題，但我們能做些事情來減少自己和別人的麻煩和不適」、「我覺得狐臭是要治療的」。

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文章授權轉載自《香港01》

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