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24歲醫生遇死亡車禍捐贈器官救五人 家屬：這是他最後一次救人

香港01／ 撰文：許祺安
24歲重慶醫生羅嗣政騎電單車外出時發生車禍，不治身亡。(上游新聞)
24歲重慶醫生羅嗣政騎電單車外出時發生車禍，不治身亡。(上游新聞)

8月4日，休假回家的24歲重慶醫生羅嗣政騎摩托車外出時發生車禍，等到羅醫生的父母馬阿姨和丈夫趕到醫院，羅嗣政已經進入深度昏迷。最終因搶救無效，離開了人世。

馬阿姨說，兒子從當醫生開始就說希望能救死扶傷，「那我們就最後幫他一次，讓他完成自己的心願」，影片裏可以看到不少醫生對著羅嗣政的遺體鞠躬，感謝他，過程中有不少醫生流下眼淚。

據陸媒報導，羅嗣政一家是湖北人，在重慶萬州定居，兩年前，從醫學院校畢業的羅嗣政成為雲陽縣一家醫院的醫生，「他一直很忙，很少能休假回家」，馬阿姨回憶，兒子很喜歡醫生的工作，覺得救死扶傷是很值得驕傲的事情。

在兒子最後的時刻，馬阿姨和丈夫經過反覆的考慮，並與家人商議後，最終決定幫助兒子捐獻器官，「如果把嗣政的器官捐獻出去，那他就不是完全離開我們了。」

馬阿姨夫妻說到，想到兒子當初決定當外科醫生的初衷，就更加堅定他們的決定，「他覺得當醫生可以去救別人，是能真真切切幫助到別人的，我們都為他感到驕傲。這次捐獻，就相當於是他最後一次救死扶傷了。」

8月11日，羅嗣政父母在重慶市紅十字會器官捐獻協調員的見證下，在器官捐獻親屬同意書上簽下了自己的名字，替兒子在這世間留下了一份特殊的禮物。

最終，羅嗣政成功捐出了1枚肝臟、2枚腎臟、1枚心臟、1枚角膜，為5名患者帶去了新的希望，為5個人帶來新生。

網友觀點：

把救死扶傷執行到了最後一刻。

感謝通情達理的父母。

這個男孩也太年輕了，好可惜。

謝謝這個好醫生，用這種方式延續生命。

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文章授權轉載自《香港01》

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