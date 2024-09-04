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老婦廚房煉油徹底忘記釀火災 鄰居用20幾個滅火器控制火勢

香港01／ 撰文：李納德
大陸有老婦在廚房煉油導致火災，大批鄰居逃生。（微博影片截圖）
大陸有老婦在廚房煉油導致火災，大批鄰居逃生。（微博影片截圖）

一時忘記可以當無事發生？四川日前有老婦在家中燒鑊煉油，她等油滾時行開去客廳摘菜，結果徹底忘記開了火，直至廚房冒出火光才大叫呼救。煉油導致大廈起火，多名鄰居合力動用幾層樓、10至20個滅火器控制火勢，至消防到場時整棟大廈都是濃煙。大批住戶到樓下逃生，鄰居認出火警「元兇」是2樓老業主時，她情緒激動喊「我都忘了」。

中國消防在微博分享近日1場火警案，指四川成都有老婦在家中煉油，見還要多燒一會竟離開爐頭，結果這一行開，她徹底忘記開着明火，待看到廚房火光才想起正煉油，即大叫呼救。

發現起火的鄰居們用了幾層樓的滅火器阻止火勢蔓延，成功控制情況，成都消防趕到現場時，整棟大廈都佈滿濃煙，消防仔細檢查確認無復燃可能。

鄰居用幾層樓滅火器救火

現場畫面所見，家長帶同小孩掩住口鼻逃離火場，火勢撲熄後，起火鐵鑊被放到地面，原本黑色的鐵鑊熱到黑上加黑，仍然在冒煙，現場人士指油鍋起火後「燒燒燒乾了」，起火單位外有不少滅火器放在地上。

鄰居指起碼用了10至20個滅火器，「幾層樓的一下都拉下來了」才令火勢沒蔓延。大群鄰居逃出火場後，他們指起火原因是2樓業主「鍋煮糊了」，引起火災的老婦逃生後情緒激動，大喊「我都忘了」。鄰居質問她去哪了，她解釋自己只是走開一下，這時有女鄰居補充，她其實是跑到客廳剝豆子備菜。消防提醒民眾廚房用火時不應離開。

煉油導致起火的老婦情緒激動，指自己是一時忘記。（微博影片截圖）
煉油導致起火的老婦情緒激動，指自己是一時忘記。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

廚房 情緒 老婦 鄰居

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