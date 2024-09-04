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高價買到凶宅？突現浴血女相寫血紅7字嚇呆 看監視器驚揭駭人真相

香港01／ 撰文：喬納森
黃男在床上撿到1張照片，用手機燈一照，驚見相中綠裙女子沾染了紅色液體，嚇得他徹夜未眠。（網上圖片）
黃男在床上撿到1張照片，用手機燈一照，驚見相中綠裙女子沾染了紅色液體，嚇得他徹夜未眠。（網上圖片）

大陸北漂男事業有成後，在通州以高於市價價格買下1間房子，準備作為與未婚妻的愛巢，可是兩人住後卻發生連連怪事，先後收到恐怖血字電郵、綠衣女留下的血書等，嚇得兩人急向原業主退房。原業主不收違約金，大方態度令男子起疑，於是暗中安裝閉路電視，才驚揭是原業主私闖入內製造連串怪事。

綜合大陸媒體報道，30歲黃姓男子以高於市價價格購入鄰近地鐵的2房單位，並與付姓原業主兼房東簽下購屋合約，當中「買家先付70％總房款，剩餘款項等房子過戶再支付，如有任何一方違約，將支付巨額違約金」。

黃男購屋後才發現該房子仍有租客，須等租客2個月後租約完才能正式入住。惟待黃男入住後開始發生連串怪事。

有天黃男回家發現客廳桌上多了1個拋棄紙杯，由於女友正在外地出差，懷疑是前租客留下，嚇得他立刻更換門鎖。過了幾天，半夜他在床上撿到1張照片，用手機燈一照，驚見相中綠裙女子沾染了紅色液體，嚇得他徹夜未眠。

隔天黃男再收到署名「我們來自天堂」的電郵，他向女友求助，對方不以為意，認為是他朋友的惡作劇。不過黃男女友出差回家後，竟發現衣櫃放滿其他女人衣服，氣得向黃男大興問罪之師，黃男亦被嚇壞。

後來，兩人打開一看電郵，看到熒幕寫上「為什麼在我家裏！」的大大紅字，嚇得2人立刻向付男急急退房。

付男得知事件後，稱自己隱瞞房子是凶宅並道歉，表示願意退房且不收違約金。然而付男過於大方的表現讓黃男生疑，黃男於是在家中安裝閉路電視，才驚揭原來一切怪事都是付男「搞鬼」，私闖房子製造怪事。

付男被揭穿詭計後，透露因房子在1個月漲了幾十萬元，讓他後悔賣給黃男，才想用凶宅與免違約金這招來嚇走黃男。最後付男在自知理虧下，與黃男完成過戶手續。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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