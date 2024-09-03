見死不救？男大生見電動車電池爆炸「急關門」 害室友全身9成燒傷

陸媒報導指，中國大陸湖北省武漢市在7月發生一宗電動單車電池爆炸慘劇，有人帶電池回出租屋充電時爆炸起火，導致同屋一名大學生全身九成皮膚燒傷。

事發監視器影片顯示，電池爆炸起火時，一名室友迅速從房間衝出走廊，然後拿起兩瓶滅火器準備撲火，疑因怕火勢蔓延將房門關上，滅火器被擺在門外，濃煙瞬間湧入走廊。

報導引述傷者父親杜先生稱，事發於今年7月9日。他的兒子是武漢城市學院大三在讀生，暑期和同學在外合租打工，火災發生時在睡覺，反應過來門已關上未能逃出，因室友關門未能逃出，全身燒傷90%，50多天已花費醫療費近人民幣百萬元（約新台幣451萬元），因欠費無法繼續下一場手術。

杜先生描述稱，「他（兒子）是二人合租的一個房子，室友的電動單車電池全是租的，車的電池是他那個室友提進去充的電，在充電的過程中就爆炸了，把我兒子燒傷。那個（室友）一點事都沒有，他第一時間沒把滅火器放進去，把滅火器放在門口了，他就沒滅火，最後又下意識的關門導致門關閉了，我兒子一下子沒出來，大面積燒傷百分之九十」。

「醫院沒錢不做手術」

杜先生又表示，估計醫藥費全數達人民幣300萬（約新台幣1353萬元），但自己根本無法負擔，醫院現在沒錢就不做手術。目前事故認定是電池充電發熱導致，電池是該名室友的，對方目前只給了人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元），房東也沒去看兒子。

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文章授權轉載自《香港01》