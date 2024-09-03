聽新聞
test
0:00 / 0:00
見死不救？男大生見電動車電池爆炸「急關門」 害室友全身9成燒傷
陸媒報導指，中國大陸湖北省武漢市在7月發生一宗電動單車電池爆炸慘劇，有人帶電池回出租屋充電時爆炸起火，導致同屋一名大學生全身九成皮膚燒傷。
事發監視器影片顯示，電池爆炸起火時，一名室友迅速從房間衝出走廊，然後拿起兩瓶滅火器準備撲火，疑因怕火勢蔓延將房門關上，滅火器被擺在門外，濃煙瞬間湧入走廊。
報導引述傷者父親杜先生稱，事發於今年7月9日。他的兒子是武漢城市學院大三在讀生，暑期和同學在外合租打工，火災發生時在睡覺，反應過來門已關上未能逃出，因室友關門未能逃出，全身燒傷90%，50多天已花費醫療費近人民幣百萬元（約新台幣451萬元），因欠費無法繼續下一場手術。
杜先生描述稱，「他（兒子）是二人合租的一個房子，室友的電動單車電池全是租的，車的電池是他那個室友提進去充的電，在充電的過程中就爆炸了，把我兒子燒傷。那個（室友）一點事都沒有，他第一時間沒把滅火器放進去，把滅火器放在門口了，他就沒滅火，最後又下意識的關門導致門關閉了，我兒子一下子沒出來，大面積燒傷百分之九十」。
「醫院沒錢不做手術」
杜先生又表示，估計醫藥費全數達人民幣300萬（約新台幣1353萬元），但自己根本無法負擔，醫院現在沒錢就不做手術。目前事故認定是電池充電發熱導致，電池是該名室友的，對方目前只給了人民幣1萬元（約新台幣4.5萬元），房東也沒去看兒子。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言