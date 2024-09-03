5分鐘連報4次警！陸女躺陽台「曬背」遭誤認屍體 鄰居嬤嚇傻：完全不動

「0成本」曬背養生在中國大陸受到追捧，不過，大陸湖北省武漢市一名女子日前在樓頂露台曬背時，被對面樓一名長者誤認成屍體，更「5分鐘連報4次警」，不少網友都啼笑皆非。

綜合陸媒報導，當事人徐女士表示，自己日前在樓頂露台曬背，剛躺下一會兒就聽到，對面樓一名長者打電話說「沒有出血，你們來了嗎？」當時並未意識到是在說自己。

隨後，長者又陸續打了三、四個電話，大致內容為「對面躺了一個人，現在完全不動了」，徐女士這才意識到自己被誤認成「屍體」，並連忙收拾東西回家。

新聞一出，笑翻不少大陸網友，「成功打消了我去樓頂曬背的想法」、「屍體卷著墊子跑了」、「是個熱心的老太太」、「我曬背的時候，都動動腿，就怕別人報警」、「把周圍營造出度假感，應該就不會被誤會了吧」。

曬背養生今年在大陸十分流行，尤其是三伏十分，不少男女老少到當地街頭、公園中曬背。中醫認爲，曬背和冬病夏治的三伏貼、三伏灸是同樣道理，能有助於驅寒祛濕，疏通經絡。而西醫亦認為，陽光可以激發大腦釋放「快樂激素」血清素，適度曬太陽有助於改善心情、釋放壓力。

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文章授權轉載自《香港01》