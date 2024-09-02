快訊

央行、政院請國銀高層喝三杯咖啡 結論是「這三類人」更難貸款了

恭喜！40歲愷樂神隱4年 「突曬超音波照」宣布懷孕

五月天為愛而唱！從高雄唱進花蓮4場全免費 14組大咖曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安徽小店設錯價20分鐘虧損1.2億元 運營求退款：傾家蕩產都賠不起

香港01／ 撰文：盛昀
運營發佈的致歉影片。（藍鯨新聞）
運營發佈的致歉影片。（藍鯨新聞）

大陸媒體《藍鯨新聞》報導，8月28日凌晨，一家安徽縣城僅有6人的小店遭遇「滅頂之災」，由於電商運營人員價格設置錯誤，該店舖20分鐘內以進貨價4-5折的價格「賣出」貨物價值超7000萬元（人民幣，下同、約新台幣2.8億元）的貨品，損失高達3000萬元（約新台幣1.2億元）。

《藍鯨新聞》報導，近日不少網友在社交媒體發文稱，8月28日晚因「小天鵝東山專賣店」出現價格設置錯誤，自己以超低價格買到了洗衣機，甚至還有不少人以該價格買下4到5單尋求轉手。

據「小天鵝東山專賣店」公告，由於運營人員價格設置錯誤，導致全店洗衣機產品遠低於市場價造成店舖巨大損失，在短短的20分鐘內有超過4萬個訂單，其中大部份訂單為一人多台。據核算，本次事件下單金額近4000萬元（約新台幣1.6億元），貨物價值超7000萬元（約新台幣2.8億元），這意味著如果按規定發貨該店將直接損失超3000萬（約新台幣1.2億元）。

對於一家開在縣城僅有6人的小店來說，這稱得上「滅頂之災」。事件發生後，該店舖目前已下架所有商品連接，同時在首頁發佈一則運營人員的影片致歉，影片中該運營人員稱：「本人真的傾家蕩產，都沒有辦法賠得完」。

80%的電商運營都曾遇到過類似問題

曾擔任某國產家電品牌電商運營的小呂稱，因為現在平台的活動愈來愈複雜，優惠券再疊優惠券，不熟悉規則很容易犯錯造成巨大損失。小呂表示，價格設置錯誤的情況發生概率非常高，基本上80%的電商運營都曾遇到過類似問題。

「小天鵝」事件背後是近些年規模日益壯大的 「羊毛黨」。起初，這一行為的出發點是為自用省錢，但近些年卻出現了「職業羊毛黨」。事實上，許多「薅羊毛」的行為其實都是遊走在犯罪的邊緣，《上海市長寧區2018-2020年詐騙犯罪刑事檢察白皮書》中，就有一起因薅電商平台羊毛510餘萬元（約新台幣2040萬元）被判刑的案件。

延伸閱讀：

原價39.9元月餅被誤標價1元上架 商家稱恐損失數億冀消費者退款

蒙面人持械搶劫中企加納子公司 12公斤黃金被盜損失逾700萬港元

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

安徽小店設錯價20分鐘虧損1.2億元 運營求退款：傾家蕩產都賠不起

大陸媒體《藍鯨新聞》報導，8月28日凌晨，一家安徽縣城僅有6人的小店遭遇「滅頂之災」，由於電商運營人員價格設置錯誤，該店舖20分鐘內以進貨價4-5折的價格「賣出」貨物價值超7000萬元（人民幣，下同、約新台幣2.8億元）的貨品，損失高達3000萬元（約新台幣1.2億元）。

潘展樂、張雨霏訪澳唱《孤勇者》片段曝光 網友爆笑：集體走音

9月1日晚，大陸奧運健兒代表團澳門聯歡晚會在澳門東亞運動會體育館舉行。會上，中國游泳隊運動員和澳門歌手一起合唱《孤勇者》。

多次捲入是非風波...恒大歌舞團成被執行人 執行標的6萬元

恒大集團創始人許家印親自打造的藝術團體「恒大歌舞團」（廣州恒大民族歌舞團有限公司）在去年（2023年）因恒大債務危機宣布解散，深陷輿論漩渦。前團長白珊珊更曾發佈影片，澄清自己只是普通舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事。

28歲機車女網紅「三毛子」驚傳車禍去世 留下2歲兒子

大陸媒體《極目新聞》報導，來自黑龍江的機車女網紅「三毛子」在8月29日發生車禍去世，年僅28歲。 「三毛子」的社交帳號發表影片，稱博主於8月29日發生車禍去世，年僅28歲。據「三毛子」社交帳號內容，

全紅嬋澳門酒店遭數百粉絲堵在女廁 員工：她嚇得在裏面哭

巴黎奧運中國大陸國家隊代表團離開香港後轉抵澳門。大陸媒體報導指，在9月1日晚上，全紅嬋在澳門銀河酒店穿著便服出門接人時，怎知突然遭大量瘋狂粉絲猛追，更被數百粉絲圍堵在女廁。期間更有工作人員喊話：「她被嚇得在裏面哭」。

騙爸開店輸光資金！陸男賭博欠債瞞孕妻 網嘆「4個字」才會到盡頭

賭博成癮不僅會害了自己，更可能毀了整個家庭。一名中國大陸男網友發文求助，他在三年前染上非常嚴重的賭癮，欠了一屁股債，甚至欺騙爸爸要開店向他索取3萬人民幣，最後全部輸光，於是無助地求助網友：「家人還不知道，不知道怎麼面對他們，我該怎麼辦？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。