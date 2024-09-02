潘展樂、張雨霏訪澳唱《孤勇者》片段曝光 網友爆笑：集體走音
9月1日晚，大陸奧運健兒代表團澳門聯歡晚會在澳門東亞運動會體育館舉行。會上，中國游泳隊運動員和澳門歌手一起合唱《孤勇者》。
表演過程中，潘展樂忍不住笑意在台上笑場。表演結束後，運動員們紛紛表示：「實力唱將團，下次還唱 」 「對不起，下次還敢」「給澳門留點震撼」 。
不少網友被泳隊的表演逗樂，「游泳隊 人魚上岸嗓子換腿」的話題衝上微博熱搜，有人表示：「這個孤勇者可列入年度搞笑視頻範疇了，游泳隊隊員真的是集體用嗓音交換了雙腿吧」「陳奕迅的被告名單」「聽完泳隊唱歌的，才是真正的英雄」「集體走音這才是真正的全開麥」。
《孤勇者》的原唱陳奕迅隨後在個人微博發文，邀請6名運動員到演唱會現場合唱。 潘展樂在評論中回應：「一定要去一次」，張雨霏指「老師我們怕拖累你」，覃海洋更是回覆稱要再唱一首《陰天快樂》。有網友笑稱：「到時候演唱會上7個人7個調」。
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文章授權轉載自《香港01》
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