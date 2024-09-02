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多次捲入是非風波...恒大歌舞團成被執行人 執行標的6萬元

香港01／ 撰文：朱加樟
恒大歌舞團曾是大陸商界頂尖歌舞團，更四次登上央視，團長白珊珊是靈魂人物。（網路圖片）
恒大歌舞團曾是大陸商界頂尖歌舞團，更四次登上央視，團長白珊珊是靈魂人物。（網路圖片）

恒大集團創始人許家印親自打造的藝術團體「恒大歌舞團」（廣州恒大民族歌舞團有限公司）在去年（2023年）因恒大債務危機宣布解散，深陷輿論漩渦。前團長白珊珊更曾發佈影片，澄清自己只是普通舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事。

大陸媒體報導指，9月2日，廣州恒大民族歌舞團有限公司新增一項被執行人信息，執行金額為1.5萬元（人民幣，下同，約新台幣6萬元），關聯案件為廣州恒大民族歌舞團有限公司申請撤銷仲裁裁決案。

企查查APP信息顯示，廣州恒大民族歌舞團有限公司成立於2011年1月，法定代表人為馬駿，註冊資本200萬元（約新台幣800萬元），恒大地產集團有限公司持有其全部股份。

大陸媒體曾報導，由白珊珊所帶領的「恒大歌舞團」相當傳奇，成立後由恒大100%持股，且入團條件十分嚴苛，不但要滿足年輕貌美、身材好、體態輕盈、舞姿優美等基本條件，且要畢業於著名藝術學院，並主修民族舞蹈者，才有機會入團。

白珊珊不甘被抹黑，拍攝影片回應網路造謠。她表示，騷擾訊息和電話鋪天蓋地向自己襲來，同時強調其只是一個普通的舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事情。

白珊珊稱，各項矛頭都在指向自己，無數的騷擾訊息和電話鋪天蓋地地襲來。自己只是一個普通的舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事情。她又指，對於甚麼豪車、豪宅，以及800萬（約新台幣3200萬元）高額工資都不存在，並強調：「都是有備案和記錄，假的真不了，真的也假不了。」

面對無數網路造謠，白珊珊稱，「我相信對任何女性來說都是毀滅性的打擊。」她又指，舞蹈是她一生夢想，自己的工作盡心盡責，努力拚搏走到今天，並不是讓那些無知的人拿來詆毀，自己原本不打算回應，但因謠言愈來愈沒有底線，已向公安機關報案。

延伸閱讀：

恒大母公司凱隆置業被申請破產清算 稱「保交樓計劃不變」

恒大年報造假風波後 外媒：官方正加強審查4大會計師事務所

文章授權轉載自《香港01》

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