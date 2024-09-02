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28歲機車女網紅「三毛子」驚傳車禍去世 留下2歲兒子

香港01／ 撰文：朱加樟
三毛子生前發表多條駕電單車的影片。（影片截圖）
三毛子生前發表多條駕電單車的影片。（影片截圖）

大陸媒體《極目新聞》報導，來自黑龍江的機車女網紅「三毛子」在8月29日發生車禍去世，年僅28歲。

「三毛子」的社交帳號發表影片，稱博主於8月29日發生車禍去世，年僅28歲。據「三毛子」社交帳號內容，顯示她育有一子。在一周之前，三毛子還在短片平台更新內容。

在影片畫面當中，三毛子正在展示其佩戴的頭盔。影片所配文字寫道，三毛子於2024年8月29日下午3時許在寶清路段發生車禍，並希望天下摩友平安駕駛、珍愛生命。

隨後，相關話題衝上微博熱搜，網友們紛紛表示惋惜，並提醒大家一定要注意道路安全。

大陸媒體《快科技》報導指，三毛子有一個2歲的孩子，是一個單親媽媽。

大陸媒體：多位網紅因騎機車發生車禍去世 令人痛心

《極目新聞》發表評論文章稱，多位網紅因騎機車發生車禍去世，令人痛心，他們因為網紅的身份而引來關注，上了熱搜。對網友來說，並不願意以這種方式認識他們，真不願此類悲劇一再發生。事實上，除了這些受到關注的網紅，還不乏普通人因騎機車或駕駛其他交通工具發生事故而失去生命的。一次次的事故，都是生命的代價，都是血的教訓，一再警醒世人，道路千萬條，安全第一條！

延伸閱讀：

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甘肅枸杞子二氧化硫超標 央視揭商戶用工業硫磺熏製加工

文章授權轉載自《香港01》

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