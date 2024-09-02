全紅嬋澳門酒店遭數百粉絲堵在女廁 員工：她嚇得在裏面哭

巴黎奧運中國大陸國家隊代表團離開香港後轉抵澳門。大陸媒體報導指，在9月1日晚上，全紅嬋在澳門銀河酒店穿著便服出門接人時，怎知突然遭大量瘋狂粉絲猛追，更被數百粉絲圍堵在女廁。期間更有工作人員喊話：「她被嚇得在裏面哭」。

據網傳影片顯示，當晚全紅嬋戴著白色帽子，穿著黑色T恤，下身是一條藍色短褲，腳上穿的是白色的運動鞋。全紅嬋與兩個人一起跑向一個女廁，身後一大群粉絲拿著電話圍了過來。

全紅嬋與同伴跑進廁所之後，想關上廁所門，結果卻被外面的人給擋住。之後酒店裏的保安和工作人員現身。一名女工作人員面對這些粉絲，告知全紅嬋的情況。她表示，粉絲的行動已經嚇到全紅嬋了，「她被嚇得在裏面哭」。

酒店女工作人員又表示，全紅嬋也同意和大家合影，「我們要排好隊，拍個合照就OK了」。

影片又顯示，最終全紅嬋在保安護送下離開。

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文章授權轉載自《香港01》