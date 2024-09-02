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騙爸開店輸光資金！陸男賭博欠債瞞孕妻 網嘆「4個字」才會到盡頭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名中國大陸男網友染上非常嚴重的賭癮，欠了一屁股債。示意圖／Ingimage
一名中國大陸男網友染上非常嚴重的賭癮，欠了一屁股債。示意圖／Ingimage

賭博成癮不僅會害了自己，更可能毀了整個家庭。一名中國大陸男網友發文求助，他在三年前染上非常嚴重的賭癮，欠了一屁股債，甚至欺騙爸爸要開店向他索取人民幣3萬（折合新台幣約13.7萬元），最後全部輸光，於是無助地求助網友：「家人還不知道，不知道怎麼面對他們，我該怎麼辦？」

一名男網友在百度貼吧《借讀吧》發文，表示自己昨晚「梭哈」失敗，現在身無分文，懷孕三個月的老婆在身邊躺著。原PO表示，他三年前染上賭癮，人生可以說「一蹋糊塗」，結婚後還是一屁股債，也不敢讓老婆知道。

原PO透露，近日他騙爸爸說要在網路上開店，爸爸給了3萬人民幣，當天晚上他就儲值了1萬拿去賭博，賺了2萬，當天晚上感覺自己「未來可期」，發誓以後每天贏1千就收手。但是理想很豐滿，「人的貪念是收不住的」，原PO第二天早上就把本金和營利全都輸了，於是把剩下的2萬也儲值進去，想說「中了以後就不玩了」，然後煎熬地熬到了凌晨，梭哈沒中。

原PO悲痛地坦言，他在樓梯間抽了將近一包香菸，「難受到無法用語言形容」，他這個月還有5、6千人民幣要還，總共負債8萬（折合新台幣約36.6萬元），家人還不知道，不知道怎麼面對他們，不知道告訴他們之後會有多失望，「到底該怎麼辦？」。

此文一出，不少網友勸原PO一定要跟家人坦白，錢讓他們管，「一定一定要坦白，讓家裡人往死裡管，不要叫什麼朋友之類，關係再好執行力度也不如自己父母」、「不用猶豫，早點坦白，雖然很苦，但是要自己扛，自找的麻煩」、「兄弟勸你一句，8萬不算多，只要你後面不再碰很容易解決的，想想你老婆和小孩。跟家人說吧，然後把錢給他們管」。

也有網友認為，除非原PO「傾家蕩產」，否則戒不掉賭癮，「懸崖勒馬，你是止不住的，你得經歷過破家負債，借無可借，大徹大悟，半生艱難的過程，最後才能上岸，每個賭徒都這樣」、「假如只是決定坦白後不用負債，你絕對還會複賭的，必須要讓家裡人往死裡管，但凡稍微寬鬆一點都不行」、「過來人，只有到了借無可借的地步才會戒得掉吧，要不然還是會複賭的，懂的都​​懂」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

賭博

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