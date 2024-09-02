「過勞肥」是真的！妹子上班1年胖20公斤 離職3個月後判若兩人

微博《星視頻》近日採訪中國大陸廣東東莞的一名年輕女子小歐（化名），她透露在上班一年後，因為體重足足增加40斤（換算後等於20公斤），且身體狀態愈來愈差，讓她決定離職改為自由職業，令人意外的是，在離職3個月後，小歐的身體狀況有了很大的改善，讓她很感謝自己做了離職的決定。

小歐曬出自己畢業時的照片，畫面中那位捧著花束的女子，簡直與現在的她判若兩人。小歐表示，上班一年後，讓她整個人的狀態愈來愈差，精神狀況也不好，她在今（2024）年6月向公司提出辭呈，改為在家做自由職業。

離職後的小歐，曬出自己的照片，照片中的她正以出國度假調適身心，讓整個人的狀態好了不少。

網友見文紛紛回應小歐，不少人表示相當有同感，在離職後的身心狀態都改善了不少；也有網友點出像廣告設計或建築設計這類行業，因為常需要加班趕通宵熬夜，容易讓身體出狀況。

網友認為，在工作中的自己得每日高強度地運轉，導致「整個人都虛胖」，「反而是在家辦公，每天自己安排時間特別輕鬆，就能瘦下來！」也有人認為，這就是傳說中的「過勞肥」，因為「沒時間休息，作息混亂，只能點外賣」。也有人點出，人在壓力大時不見得會瘦，反倒因為作息飲食不規律導致易胖。

還有網友表示「羡慕可以果斷離職的人，有編制的牛馬，只敢想不敢做」，但也有人指出：「其實你也可以果敢，只是沒有勇氣。」