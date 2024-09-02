快訊

柯文哲出北檢沒回家…與陳佩琪直奔黃珊珊住處 原因曝光

京華城案柯文哲無保請回 她酸全靠「這三字」：別開心太早

竹北天坑建案承購戶不解約 投資客算盤一打寧可賭了

「過勞肥」是真的！妹子上班1年胖20公斤 離職3個月後判若兩人

聯合新聞網／ 綜合報導
化名小歐的廣東女子，曬出自己畢業時的照片（圖左），與工作中的她判若兩人。圖擷自微博《星視頻》
化名小歐的廣東女子，曬出自己畢業時的照片（圖左），與工作中的她判若兩人。圖擷自微博《星視頻

微博《星視頻》近日採訪中國大陸廣東東莞的一名年輕女子小歐（化名），她透露在上班一年後，因為體重足足增加40斤（換算後等於20公斤），且身體狀態愈來愈差，讓她決定離職改為自由職業，令人意外的是，在離職3個月後，小歐的身體狀況有了很大的改善，讓她很感謝自己做了離職的決定。

小歐曬出自己畢業時的照片，畫面中那位捧著花束的女子，簡直與現在的她判若兩人。小歐表示，上班一年後，讓她整個人的狀態愈來愈差，精神狀況也不好，她在今（2024）年6月向公司提出辭呈，改為在家做自由職業。

離職後的小歐，曬出自己的照片，照片中的她正以出國度假調適身心，讓整個人的狀態好了不少。

網友見文紛紛回應小歐，不少人表示相當有同感，在離職後的身心狀態都改善了不少；也有網友點出像廣告設計或建築設計這類行業，因為常需要加班趕通宵熬夜，容易讓身體出狀況。

網友認為，在工作中的自己得每日高強度地運轉，導致「整個人都虛胖」，「反而是在家辦公，每天自己安排時間特別輕鬆，就能瘦下來！」也有人認為，這就是傳說中的「過勞肥」，因為「沒時間休息，作息混亂，只能點外賣」。也有人點出，人在壓力大時不見得會瘦，反倒因為作息飲食不規律導致易胖。

還有網友表示「羡慕可以果斷離職的人，有編制的牛馬，只敢想不敢做」，但也有人指出：「其實你也可以果敢，只是沒有勇氣。」

減肥 過勞 離職

延伸閱讀

整理包／9月新制上路！新冠肺炎改名、年滿18歲可線上申換護照、全台禁用一次性塑膠杯

他花2年存滿油桶 打開一看滿地千鈔…網酸1方法賺更多

雄中開學奇景！高一新生拖行李箱報到 校友曝原因：不然手會廢掉

颱風一個接一個！專家示警：至少2個熱帶擾動生成 成颱機率達7成

相關新聞

沒人敢說中國「三年困難時期」真相，1960年《星火》雜誌發出憤怒呼喊

天水市東南郊有一條商店街，它有個不搭調的浪漫名字，名為「馬跑泉」，也叫「馬刨泉」。二十世紀中葉，一場激烈的鬥爭在馬跑泉上演，那是一場共產黨建政初期的極權統治鬥爭。當那場鬥爭於一九五○年代發動時，天水卻仍停留在歷史中，黃土高坡上溪水潺潺，點綴在溪邊田野的神龕有的供奉神仙，有的供奉本地名門望族的祖先——好一幅田野、農民、廟宇與傳統並茂，千百年不變的中國風情畫。

「過勞肥」是真的！妹子上班1年胖20公斤 離職3個月後判若兩人

小歐曬出自己畢業時的照片，畫面中那位捧著花束的女子，簡直與現在的她判若兩人。小歐表示，上班一年後，讓她整個人的狀態愈來愈差，精神狀況也不好，她6月向公司提出辭呈，改為在家做自由職業。

不肖子沉迷玩手機！反鎖家門、房門將父關門外 1句激怒開鎖師傅「下場慘」

不生性的兒子為了玩手機，竟然要反鎖家門？大陸有男童因沉迷玩手機，竟然反鎖家門和房門，父親無奈只好尋求開鎖師傅幫忙。開鎖師傅打開單位大門後，原本不想再打開睡房門…

逾1歲卻不到3公斤…陸嫩嬰被遺棄在屋內「餓到營養不良」 父：沒能力養

8月31日，有網友稱山東膠州一嬰兒被遺棄在出租屋內，引發網絡關注。陸媒聯繫到嬰兒的父親，他表示嬰兒平常是母親在養，「我沒有能力養她」…

港鐵當自己家？女童穿裙躺下露底褲 母未制止遭公審：不會教不要生

把港鐵當成自己家？有女乘客日前搭乘港鐵，目睹疑似母親帶同女兒乘車，兩人坐在樓主對面座位，不過女童卻當眾躺下，1人霸佔2個座位，她更將右腳「翹高」，再將左腳放上右腳…

刀郎線上演唱會 3小時點讚7億 5200萬人觀看

今年因一首「羅剎海市」成功回歸的中國歌手刀郎再度刷屏。刀郎昨晚舉辦「山歌響起的地方」線上演唱會再次復出，由於國內及海外都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。